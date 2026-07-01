Archivo - Jaguar Land Rover desarrolla un vehículo circular para reducir la huella de carbono - JLR - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jaguar Land Rover (JLR) ha presentado este miércoles un nuevo vehículo conceptual que pone de relieve los últimos avances de la compañía en diseño circular, ingeniería de bajas emisiones e innovación en materiales de nueva generación.

Los equipos de ingeniería y operaciones industriales de JLR han colaborado con más de 40 proveedores de primer nivel y de materias primas para crear 49 componentes de automoción más sostenibles, maximizando el uso de materiales reciclados, y diseñando piezas concebidas para poder desmontarse y facilitar así su reciclaje y reparación.

El proyecto 'Cornerstone' ha generado un ahorro de más de una tonelada de CO2, equivalente a las emisiones de un pasajero en un vuelo de París a Nueva York. Además, ha logrado un aumento de casi 140 kilogramos en el uso de material reciclado.

Al producir piezas para una carrocería real, el proyecto contribuye a establecer pautas para integrar soluciones innovadoras en los programas de vehículos actuales y futuros de JLR, con nueva tecnología de faros, acero de menores emisiones, cristal de puerta y espuma de asiento reciclada y la nueva tecnología de asientos FlexAir ya previstos para próximos modelos.

El proyecto también ha dado lugar a varios hitos inéditos en la industria, como el vidrio reciclado 100% de circuito cerrado con una reducción del 36% de CO2, así como iniciativas aplicadas a materiales críticos, como la electrónica desmontable que permite la reparación y el reciclaje de los faros, e imanes con un 95% de material reciclado en los altavoces.

"Lo que estamos logrando con Cornerstone demuestra cómo JLR puede liderar el avance de la circularidad en la industria de la automoción, y el valor de un enfoque coordinado y multilateral para acelerar el progreso", ha destacado el responsable de Circularidad de JLR, Paul Francis.

Los nuevos avances del Circularity Lab de JLR, que explora las formas más eficaces de recuperar valor de los vehículos al final de su vida útil y mejoran la facilidad con la que las piezas pueden reutilizarse, repararse y reciclarse, seguirán incorporándose a Cornerstone, garantizando su evolución a medida que surjan nuevas soluciones.