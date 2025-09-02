Jaguar Land Rover para su producción por un incidente cibernético sin afectar a los datos de sus clientes

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
Jaguar Land Rover se ha visto obligada a paralizar su producción este martes después de haber sufrido un incidente cibernético del que no han transcendido más detalles por parte de la compañía británica.
La firma ha apuntado que "en este momento" no hay pruebas de que se hayan robado datos de clientes, pero sus actividades de venta al por menor y de producción se han visto "gravemente interrumpidas".
"En este momento no hay pruebas de que se hayan robado datos de clientes, pero nuestras actividades de venta al por menor y de producción se han visto gravemente interrumpidas", ha recogido Jaguar Land Rover en una declaración sobre lo sucedido.
La compañía está trabajando ya en reiniciar sus aplicaciones globales de forma controlada y ha tomado las medidas inmediatas para mitigar su impacto cerrando proactivamente sus sistemas.