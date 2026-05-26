Joinup amplía su red de recarga en España tras crecer un 42% en un año

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Joinup, compañía española de movilidad corporativa, ha reforzado su servicio de recarga eléctrica hasta superar los 14.400 puntos disponibles en España, lo que upone un crecimiento del 42% respecto a mayo de 2025, cuando la compañía contaba con 10.109 puntos integrados en su plataforma.

Además, la compañía cuenta con cobertura en numerosos países europeos, lo que facilita la movilidad de flotas corporativas también en desplazamientos internacionales. La red de Joinup cuenta con puntos de distintas potencias y tipos de carga, desde carga normal y semirrápida hasta rápida, superrápida y ultrarrápida, así como diferentes conectores. Desde la propia aplicación, el usuario puede geolocalizarse y aplicar filtros según ubicación, disponibilidad, velocidad de carga o tipo de conector.

A través de su aplicación, Joinup permite a los empleados acceder a una red de recarga integrada sin tener que descargarse múltiples aplicaciones ni utilizar diferentes tarjetas según el operador. Para la empresa, la ventaja está en centralizar todo el proceso en una única factura, con control del gasto en tiempo real, histórico de recargas, usuarios asociados e información integrada en el Back Office corporativo.

El servicio integra actualmente operadores como Iberdrola, Zunder, Iberdrola | bp pulse, TotalEnergies Charging Services, EDP, Acciona Recarga, Power Dot, Allego, Ionity, Atlante, Porsche Sales and Marketplace, Volkswagen Group Charging, Powy, GiC, Advance Soluciones de Negocio y Grupo Zoilo Ríos, entre otros.

Joinup defiende que electrificar una flota no depende solo de incorporar vehículos sostenibles, sino de eliminar las barreras que dificultan su uso diario. Por eso, la recarga eléctrica forma parte de su solución integral de movilidad corporativa, junto con taxi, parking, control de kilometraje, carpooling y movilidad de grupos y eventos.

"La electrificación de una flota no empieza y termina con la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables. El verdadero reto está en que esos vehículos se utilicen como fueron pensados: cargados, integrados en la rutina diaria y con una gestión sencilla para empleados y empresas. En Joinup trabajamos haciendo que la recarga sea fácil para el empleado y trazable para la compañía, dentro de una única solución de movilidad corporativa", defiende la consejera delegada de Joinup, Elena Peyró.