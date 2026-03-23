La justicia alemana avala a BMW y Mercedes a vender coches de combustión a partir de 2030

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MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Federal Supremo de Alemania ha desestimado este lunes las demandas climáticas presentadas contra los fabricantes automovilísticos BMW y Mercedes-Benz por la venta de vehículos nuevos con motor de combustión a partir de 2030.

Los casos fueron presentados por la asociación ambientalista DUH, un grupo que solicitaba una orden judicial para prohibir a las empresas la venta de vehículos nuevos con motores de combustión interna perjudiciales para el clima a partir de noviembre de 2030.

La trascendencia del proceso judicial radicaba en si se podía exigir a las empresas que adopten tales medidas independientemente de la normativa gubernamental vigente. Tres directores generales de DUH interpusieron la demanda, basando su argumento en el derecho a la autodeterminación consagrado en la Ley Fundamental, la constitución de facto de Alemania.

En su demanda alegaron que, al seguir fabricando vehículos propulsados por combustibles fósiles, BMW y Mercedes están consumiendo una parte desproporcionada de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a nivel mundial y nacional. Para hacerlo se basaron en la cantidad de emisiones que pueden liberarse para no afectar a los objetivos acordados internacionalmente para limitar el calentamiento global.

Sin embargo, el máximo tribunal germano, con sede en Karlsruhe, confirmó las sentencias anteriores de las cortes de Múnich y Stuttgart, donde tienen su sede respectiva ambas automotrices, que desestimaron las demandas contra los fabricantes de automóviles.