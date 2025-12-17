Kia actualiza su modelo Stonic y mantiene sus gamas de gasolina e híbrida desde 19.190 euros en España - KIA

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca coreana Kia ha presentado para España la actualización de su modelo Stonic, su crossover del segmento B-SUV, que mantiene las opciones de gasolina e híbrida, desde 19.190 euros para el mercado nacional (desde 23.990 euros sin descuentos de la marca para el mes de noviembre).

El nuevo Stonic presenta bajo el capó un motor de gasolina 1.0 T-GDI diseñado para cubrir una amplia gama de necesidades de los clientes de KIA. Con 100 CV de potencia, solamente está disponible la versión gasolina que parte desde 23.990 euros (19.520 euros con descuentos de la marca para el mes de diciembre).

Como alternativa, los clientes pueden optar por una versión híbrida 'mild-hybrid' (MHEV) de 115 CV de prestaciones, cuyo precio parte desde los 25.290 euros (19.190 euros con descuentos de Kia), por lo que Kia ofrece su precio más económico en la versión semi-electrificada.

Ambos sistemas de propulsión están disponibles con cambio manual de seis velocidades y automático de doble embrague y siete velocidades para la variante MHEV.

La versión gasolina de 100 CV de potencia cuenta con una aceleración de 0 a 100 km/h en 11 segundos, mientras que la variante híbrida, el tiempo se reduce a 10,7 y 10,8 segundos dependiendo de si el modelo tiene seis o siete marchas. La configuración gasolina consigue hasta 179 km/h como velocidad máxima, mientras la edición híbrida logra 3 km/h más en velocidad punta.

En cuanto a consumos, la versión gasolina tiene homologados 5,7 litros por cada 100 kilómetros, 5,4 litros/100 km en el acabado híbrido.

"El nuevo Stonic es el ejemplo perfecto de cómo Kia lleva el diseño sofisticado y la tecnología de alta gama al mercado general. Esta completa remodelación es una solución elegante e inteligente para los conductores de toda Europa que quieren más de sus crossovers compactos", ha afirmado el director de operaciones de Kia Europe, Sjoerd Knipping.

El Kia Stonic ha cambiado ligeramente de tamaño, con un aumento de 2,5 cm de variación en la longitud que ahora es de 4,16 metros, 1,5 metros de alto, 1,76 metros de ancho y un maletero con capacidad de 352 litros (1.155 litros con los asientos traseros reclinados).

Igualmente, el Kia Stonic cuenta con hasta tres niveles de equipamiento, con las gamas Concept, Drive y GT-Line como el tope de acabado para este modelo y hasta nueve tonalidades de color tras la inclusión del 'yacht blue' y 'adventorous green'.

NUEVO DISEÑO CON IDENTIDAD PROPIA

La nueva filosofía 'Opposites United' de Kia trasnsforma al nuevo Stonic en un crossover del segmento C-SUV con líneas "más atrevidas y expresivas". En el frontal, dispone de un nuevo diseño en la parrilla y unas ópticas delanteras y traseras también rediseñadas. El paragolpes traseros también se ha retocado con una terminación en vertical siguiendo la línea de otros modelos Kia. En cuanto a llantas, presenta una configuración de serie de 16 pulgadas (17 pulgadas como opción).

Entrando al Kia Stonic, se presenta una evolución digital con la nueva pantalla central de 12,3 pulgadas y el cuadro digital para el conductor con las mismas dimensiones, una nueva tira multimodal para controlar la climatización y la pantalla de infoentretenimiento, la llegada de un volante más achatado que la versión anterior y un nuevo diseño en las tapicerías interiores.

Como novedad en seguridad, Kia introduce por primera vez los sistemas de seguridad de asistencia en conducción en carretera y el sistema freno multicolisión, permitiendo a los usuarios una conducción semiautónoma en carretera centrando la conducción al carril y aplicar automáticamente frenos al vehículo tras un impacto inicial para evitar segundos choques.

Por último, a nivel tecnológico, Stonic pone a disposición por primera vez una base de carga inalámbrica para smaryphones, la función de llave digital con apertura con el teléfono y el sistema 'auto hold' que mantiene el vehículo inmóvil al detenerse y libera automáticamente el freno al reanudar la marcha.