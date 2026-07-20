Kia amplía la gama del EV2 con una versión Black-Line, una batería de mayor autonomía y acabado GT-Line - KIA

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Kia ha ampliado la oferta de su SUV eléctrico compacto EV2 con la incorporación de una nueva versión Black-Line, una variante equipada con una batería de mayor capacidad y el acabado deportivo GT-Line, con el objetivo de ofrecer una gama más amplia adaptada a distintos perfiles de cliente en el segmento B eléctrico.

La compañía ha informado de que la producción de estas nuevas versiones comenzó el pasado 19 de junio en su planta europea de Zilina (Eslovaquia), donde se fabrica el modelo para el mercado europeo.

La principal novedad técnica es la incorporación de una batería de 61 kWh, que eleva la autonomía del EV2 hasta 444 kilómetros, frente a los 315 kilómetros de la versión estándar presentada tras el lanzamiento comercial del modelo en el Salón del Automóvil de Bruselas de 2026. Según Kia, esta configuración mejora tanto la funcionalidad urbana como la capacidad para realizar trayectos de larga distancia.

Además, esta versión mantiene la plataforma eléctrica E-GMP de 400 voltios y admite carga rápida en corriente continua, permitiendo recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 30 minutos. También incorpora carga en corriente alterna de 11 y 22 kW, además de funciones como planificación de rutas para vehículos eléctricos, tecnología 'Plug & Charge', carga bidireccional y acceso a más de un millón de puntos de recarga en 27 países europeos a través de Kia Charge.

En el plano estético, la nueva versión Black-Line se sitúa como la opción más exclusiva de la gama. Destaca por los elementos exteriores acabados en negro brillante, el logotipo de Kia en color negro, llantas específicas de aleación de 19 pulgadas y la posibilidad de incorporar un techo bitono negro. En el interior, combina tonos gris oscuro y negro e incluye de serie el sistema multimedia ccNC con navegación, equipo de sonido Harman/Kardon y el asistente de conducción en carretera 2.0.

NUEVA GAMA GT-LINE

Por su parte, el acabado GT-Line refuerza la imagen deportiva del modelo mediante detalles específicos de diseño exterior, un volante de tres radios y pedales metálicos, además de ofrecer elementos opcionales como asientos con memoria y ventilación o la llave digital Digital Key 2.0.

Kia ha destacado también que un prototipo del EV2 GT-Line equipado con la batería de largo alcance obtuvo los mejores resultados en la prueba invernal del NAF El Prix, considerada una de las evaluaciones independientes de vehículos eléctricos más relevantes, mientras que en la edición de verano logró superar la autonomía homologada, poniendo de relieve la eficiencia del modelo en condiciones reales de uso.

El fabricante ha señalado que el EV2 ha sido diseñado, desarrollado y fabricado en Europa para responder a las necesidades del mercado europeo. Entre sus características destacan un maletero de hasta 403 litros, asientos traseros deslizantes y reclinables, un elevado nivel de aislamiento acústico y tecnologías como las actualizaciones remotas (OTA), una pantalla triple y un completo paquete de asistentes avanzados a la conducción (ADAS).