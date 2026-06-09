Kia amplía la gama de su primera furgoneta eléctrica PV5 con la nueva configuración de 7 plazas

Kia PV5 - Kia

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Kia amplía su gama Platform Beyond Vehicle (PBV) con la presentación del PV5 Passenger 100% elétrico en su nueva configuración de 7 plazas, pensada para satisfacer la creciente demanda de soluciones de movilidad flexibles para varios pasajeros.

Además de la variante actual de 5 plazas, el PV5 Passenger está ahora disponible con tres filas de asientos, lo que ofrece una gran comodidad y amplio espacio para las piernas a todos los ocupantes. La baja altura de acceso, de 399 mm, junto con las puertas correderas automáticas, garantiza un fácil paso a la segunda y tercera filas.

Las nuevas configuraciones de los asientos maximizan la flexibilidad del interior. Con los asientos de la tercera fila abatidos, el PV5 alcanza una capacidad de maletero de hasta 785 litros.

Esta versión está basada en la plataforma E-GMP.S de Kia, con suelo plano, lo que permite un volumen interior generoso y el mejor espacio de su clase para las piernas (hasta 1.041 mm), para la cabeza (hasta 1.076 mm) y para los hombros (hasta 1.732 mm). Esta plataforma garantiza una gran durabilidad, modularidad y conectividad avanzada, incluida la integración con sistemas de gestión de flotas.

MÁS DE 390 KM DE AUTONOMÍA

El PV5 Passenger, con 7 plazas, alcanza una autonomía de más de 390 km (WLTP, pendiente de homologación). Gracias a su elevada capacidad de carga con corriente continua, hasta 150 kW, puede pasar del 10 al 80% en menos de 30 minutos.

La toma situada en la parte delantera permite cargarlo sin obstaculizar el acceso a la caja, una ventaja práctica. Con Kia Charge, los clientes tienen a su disposición un millón de puntos de carga repartidos por 27 países europeos.

El PV5 Passenger también admite la carga desde el vehículo (V2L). Con esta tecnología de Kia es posible usar la energía del vehículo para alimentar dispositivos externos, mediante una toma de corriente interna o externa.

ACTUALIZACIONES DEL PV5 PARA EL AÑO MODELO 2027

Las versiones Passenger de 7 plazas del PV5 se lanzarán con las actualizaciones del año modelo 2027. "Estas actualizaciones perfeccionarán aún más el confort, la facilidad de uso y funcionalidad diaria de toda la gama", señala la marca.

En el caso del PV5 Passenger, se centran especialmente en la experiencia del conductor, con la introducción de un reposabrazos regulable en altura para una mayor comodidad, sobre todo en entornos urbanos y de uso profesional.

Estas actualizaciones se aplicarán a toda la gama Passenger, incluidas las configuraciones de 7 plazas recientemente presentadas, lo que garantiza que todas las versiones se beneficien de una ergonomía mejorada y una mayor facilidad de uso.

Además, se ha incrementado la comodidad y la seguridad gracias a funciones como el sistema 'Walk Away Lock', mientras que la funcionalidad diaria queda asegurada con soluciones como la antena plana, que contribuye a mantener la altura del vehículo por debajo de los 1,9 metros para facilitar el acceso a zonas con restricciones de altura.

La configuración de tres asientos se introducirá progresivamente en todas las variantes del PV5 Cargo a medida que comience la producción, empezando por los modelos L2H1 a partir de agosto de 2026, seguidos de las versiones L2H2 a partir de noviembre de 2026, y extendiéndose a las versiones L1H1 a partir de enero de 2027.