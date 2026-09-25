Kia amplía la gama del PV5 Chassis Cab con una nueva batería Long Range de 71,2 kWh

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MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kia amplía la gama del PV5 Chassis Cab con la llegada de una batería Long Range de 71,2 kWh, que se ofrece junto a la versión MidRange de 51,5 kWh ya existente, para empresas y flotas que necesitan cubrir distancias largas entre paradas de carga, con disponibilidad para el cierre de este mismo año.

El motor de la variante Long Range de 71,2 kWh entrega una potencia de 120 kW. La batería admite la carga rápida con corriente continua, que la lleva del 10 al 80% en unos 30 minutos. Con una toma de corriente alterna de 11 kW, pasar del 10 al 100% requiere unas 6 horas y 30 minutos.

La versión de 71,2 kWh conserva las cualidades principales del Chassis Cab, como sus dimensiones compactas, por debajo de los 5 metros, la maniobrabilidad por calles y un amplio potencial de transformación. Su radio de giro de 5,5 metros facilita el trabajo en el casco urbano, las bases de flota, las obras y otros entornos reducidos.

La autonomía y el volumen útil definitivos dependerán de la transformación completada, las especificaciones del vehículo, el equipamiento, la carga, la ruta y las condiciones de uso. La gama PV5 al completo está formada por las versiones Cargo, Passenger y Chassis Cab.

La ampliación de la oferta de baterías llega tras la fuerte demanda inicial que ha registrado en Europa el conjunto de la gama PV5. En el primer semestre de 2026, el PV5 sumó 13.116 matriculaciones y supuso el 37% de las ventas europeas de furgonetas eléctricas del segmento C.

"La batería Long Range de 71,2 kWh amplía la flexibilidad del PV5 Chassis Cab y da a las empresas, en una sola plataforma eléctrica compacta, más margen para conjugar la distancia, el acceso a puntos de suministro de electricidad y las necesidades de transformación", ha destacado Kia.