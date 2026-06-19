Kia y AUVE firman una alianza para impulsar la movilidad eléctrica en España - KIA

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) y Kia Iberia han suscrito un acuerdo de colaboración por el que la compañía automovilística adquiere la condición de Socio Protector de la asociación.

El convenio, con vigencia inicial de tres años, formaliza una alianza orientada a impulsar la movilidad eléctrica en España y a fortalecer el diálogo directo entre fabricante y usuario final. Como parte de la alianza, los socios de AUVE accederán a ventajas específicas en la oferta de Kia, cuyo detalle se anunciará próximamente.

La firma se produce en un momento en el que la movilidad eléctrica en España ha dejado atrás la fase exploratoria para consolidarse como una categoría madura del mercado de la automoción. En este contexto, fabricantes, operadores de carga y usuarios comparten cada vez más espacios de trabajo común, en el convencimiento de que la siguiente fase de adopción depende en buena medida de la calidad de la experiencia que reciba el conductor.

Para AUVE, la incorporación de Kia refuerza la pluralidad de su mesa de socios protectores, sumando la voz del fabricante a un ecosistema en el que ya conviven operadores y otros actores del sector.

Para Kia, la alianza se enmarca en su estrategia global de electrificación, orientada a alcanzar una gama de vehículos eléctricos accesibles y que puedan satisfacer las necesidades de todo tipo de clientes. En España, la compañía cuenta en la actualidad con una de las gamas eléctricas más completas del mercado, encabezada por la familia EV (EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 y EV9) y por su primer vehículo comercial 100% eléctrico, el PV5.

El acuerdo articula la colaboración en torno a tres ejes principales: la divulgación, con la elaboración conjunta de contenidos y la participación en encuentros del sector para acompañar al usuario actual y al futuro conductor eléctrico; la formación, con la puesta en marcha de acciones específicas dirigidas tanto a socios como a profesionales; y la investigación conjunta, con estudios y proyectos que permitan trasladar la voz del conductor a las decisiones del sector.

"El acuerdo con AUVE refuerza el compromiso de Kia con una movilidad más limpia, eficiente y cercana al usuario. Escuchar a quienes ya viven la electrificación cada día es una parte esencial de cómo entendemos la innovación. Esta colaboración nos permite consolidar ese diálogo y trabajar codo con codo con quienes están construyendo, con sus decisiones, el futuro de la movilidad en España", ha afirmado el presidente de Kia Iberia, Emilio Herrera.

Por su parte, el presidente de AUVE, Ángel García, ha afirmado que la incorporación de Kia como Socio Protector dice mucho "del momento" actual, en el que el usuario ya no es una audiencia a la que dirigirse, sino "un interlocutor".