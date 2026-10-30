Kia gana 3.650 millones de euros hasta septiembre, un 10,5% menos, pero eleva un 9,4% su facturación

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MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kia ha logrado un beneficio neto de 5,44 billones de wones surcoreanos (3.654 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone una caída de sus ganancias del 10,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según ha informado este viernes la compañía, las ventas crecieron un 9,4% en términos interanuales, hasta alcanzar una cifra de negocio de 94,1 billones de wones (63.222 millones de euros). En el acumulado del año, Kia ha vendido más de 2,44 millones de vehículos, un 5,5% más.

Por mercados, las comercializaciones de vehículos crecieron en Corea del Sur, Europa e India (donde aumentaron un 22,6% en términos interanuales), mientras que cayeron un 23,9% en China y un 2% en Estados Unidos.

Por su parte, el beneficio operativo ha sido de 6,6 billones de wones (4.434 millones de euros), una cifra inferior en un 8,1% a la registrada en los tres primeros trimestres de 2025. Este descenso se debe, entre otros, al incremento de precios y al impacto en el mix de productos del conflicto en Oriente Medio.

En lo que se refiere al tercer trimestre, Kia ha alcanzado unas ganancias de 1,28 billones de wones (859 millones de euros), equivalente a una caída del beneficio neto del 9,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

A su vez, los ingresos crecieron un 10,1% interanual, hasta 31,59 billones de wones (21.224 millones de euros), con arreglo al incremento de las ventas de vehículos, y el beneficio operativo ha aumentado un 24,3%.