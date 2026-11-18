KIA lanza el nuevo Seltos híbrido en España desde 31.230 euros y con hasta 178 CV de potencia - CHRISTIAN COLMENERO_ZONA IV

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kia ha ampliado su gama híbrida con la llegada del nuevo Seltos, su superventas en Asia, aunque ahora incorpora la 'etiqueta ECO' y con un precio desde 31.230 al contado con descuentos promocionales (a partir de 29.830 euros, sujeto a financiación). El nuevo modelo alcanzará una potencia máxima de 178 caballos en su variante con tracción total eléctrica e-AWD.

La incorporación de estas motorizaciones completa la oferta de la segunda generación del modelo, cuya comercialización comenzó en julio de 2026 con versiones de gasolina 1.6 T-GDI de 180 CV y tracción delantera o total.

El Seltos, que desde su lanzamiento en 2019 ha superado los dos millones de unidades vendidas en todo el mundo, es el segundo modelo más comercializado de Kia a escala global. Esta nueva generación ha sido desarrollada específicamente para responder a las preferencias de los conductores europeos, mediante la colaboración de los centros de investigación y desarrollo de Corea del Sur y Alemania.

DOS OPCIONES DE MOTORIZACIÓN CON HASTA 178 CV DE POTENCIA

En el apartado mecánico, la nueva versión híbrida combina un motor de gasolina 1.6 GDI de 102 CV con otro eléctrico de 61 CV, para ofrecer una potencia conjunta de 154 CV en la configuración de tracción delantera. Esta primera motorización contará con hasta tres gamas de acabado, desde la de acceso 'Concept' y las 'Drive' y 'GT-Line' (desde 33.230 y 37.780 euros al contado, respectivamente).

Por su parte, la variante e-AWD incorpora un segundo motor eléctrico de 68 CV para impulsar las ruedas traseras, lo que eleva la potencia total hasta los 178 CV. Esta versión tan solo se comercializará en el acabado más exclusivo X-Line con un precio desde 40.780 al contado (39.380, sujeto a financiación).

Ambas configuraciones incorporan una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades. En cuanto a prestaciones, el Seltos HEV de tracción delantera acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 10,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 158 km/h, mientras que la variante de tracción total completa la aceleración en 9,7 segundos y llega a los 155 km/h.

UNOS CONSUMOS PARA TENER EN CUENTA

El consumo medio homologado en ciclo combinado WLTP es de 4,9 litros cada 100 kilómetros para la versión de tracción delantera, con unas emisiones de 110 gramos de CO2 por kilómetro. En el caso de la variante e-AWD, el consumo asciende a 5,8 litros y las emisiones a 131 gramos de CO2 por kilómetro.

Según la compañía, la electrificación permite reducir el consumo de combustible hasta un 23% respecto a las versiones de gasolina con un equipamiento equivalente. Además, ambas motorizaciones híbridas cuentan con etiqueta ECO.

La gama también mantiene las alternativas de combustión, con un propulsor 1.6 T-GDI de gasolina que desarrolla 180 CV y 265 Nm de par máximo. Puede asociarse a una caja manual de seis velocidades o a una transmisión automática de doble embrague y siete relaciones, con diferentes configuraciones de tracción.

MÁS ESPACIO Y TECNOLOGÍA A BORDO

En cuanto a sus dimensiones, el nuevo Seltos mide 4,43 metros de longitud, 1,83 metros de anchura y entre 1,60 y 1,62 metros de altura, con una distancia entre ejes de 2,69 metros.

El modelo ofrece un maletero de 536 litros, una capacidad que se mantiene en las versiones de combustión, híbridas y de tracción total. Con los asientos traseros abatidos, el volumen alcanza los 1.494 litros en las variantes híbridas y los 1.511 litros en las de gasolina.

El habitáculo incorpora una configuración de doble pantalla panorámica, con dos paneles de 12,3 pulgadas para la instrumentación digital y el sistema multimedia, además de una pantalla específica de 5,3 pulgadas para la climatización.

En cuanto a las llantas, el acabado base 'Concept' incorpora unas llantas de 16 pulgadas, mientras que la variante 'Drive' eleva su tamaño a las 18 pulgadas. Sin embargo, el nuevo Seltos HEV lleva neumáticos de 19 pulgadas para las ediciones más exclusivas 'GT-Line' y 'X-Line'

Entre sus elementos tecnológicos destacan la conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, los servicios Kia Connect, las actualizaciones inalámbricas y un asistente de voz basado en inteligencia artificial generativa.

Asimismo, las versiones híbridas incorporan por primera vez en un modelo de Kia la tecnología de carga desde el vehículo (V2L), que permite alimentar dispositivos externos mediante una toma de corriente de 230 voltios situada en el maletero. También puede equipar la llave digital Kia Digital Key 2.0 y un sistema de sonido premium Harman Kardon.

En materia de seguridad, el SUV cuenta con un conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción de nivel 2, entre los que figuran el asistente de conducción en carretera HDA 2, el control de crucero adaptativo SCC 2.0, la asistencia de mantenimiento de carril LFA 2 y el sistema de prevención de colisiones frontales FCA 2.