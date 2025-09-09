Kia presenta su nuevo eléctrico EV5, con una autonomía de 530 kilómetros

Estará disponible a partir de noviembre en España, aunque todavía se desconoce su precio

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kia continúa avanzando en su apuesta por el coche eléctrico en España con la presentación del Kia EV5, un nuevo modelo para el segmento C-SUV que acompañará a sus ya conocidos EV3, EV4 (próximamente presente en las carreteras españolas), EV6 y EV9, su serie de vehículos eléctricos que constituyen su oferta paralela a la gama de combustión e hibridación.

El EV5 se presenta como un modelo clave para la marca este año, con su comercialización prevista para noviembre de este mismo 2025 en España, un mercado clave para la firma, que lanza este modelo pensando en los conductores europeos, aunque todavía no desvela su precio de salida.

"Con un diseño robusto pero refinado, un habitáculo espacioso y flexible, así como soluciones eléctricas de última generación, el EV5 está concebido para satisfacer las expectativas y el estilo de vida de los clientes europeos", señala la compañía de origen surcoreano.

Fabricado en Corea del Sur sobre la plataforma E-GMP con 400 V, y sistema de un solo pedal, el EV5 contará con una autonomía de 530 kilómetros en el ciclo combinado WLTP (cifra pendiente de homologación), sustentado en un motor eléctrico de 160 KV.

En cuanto a la carga, el nuevo Kia ofrece la posibilidad más rápida, llegando a recargar del 10% al 80% de la batería del vehículos en menos de media hora. La opción de carga bidireccional es ya también una realidad en este modelo, y en el próximo año la firma espera lanzar una versión AWD.

Su diseño va en línea con la filosofía del grupo, caracterizada en los últimos lanzamientos por darle importancia a la modernidad y la tecnología. Con 1,87 metros de ancho, 4,6 metros de longitud y 1,67 metros de alto, el Kia EV5 destaca por ser un modelo espacioso, que llegará a tener hasta dos metros de longitud en su interior con los asientos abatidos.

En su exterior destacan la firma lumínica 'star map', así como el prominente pilar 'D' y hasta tres opciones de llantas de aleación en el lateral -- 18" o 19" para el modelo básico, 19" para el elegante EV5 GT-Line y, más adelante, 20" para el deportivo EV5 GT--.

En el interior cuenta con una pantalla panorámica que combina una instrumentación de 12,3 pulgadas (31 cm), una pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas (31 cm) y una pantalla de control de climatización de 5,3 pulgadas (13 cm); así como un salpicadero limpio e intuitivo, con botones físicos al alcance del conductor para hacerle a este el viaje más funcional y ameno.

Las actualizaciones remotas (OTA) y la plataforma Kia Upgrades mantienen el modelo preparado para el futuro con nuevas funciones y servicios que se irán lanzando con el tiempo.

"El EV5 es una piedra angular de la estrategia de crecimiento de Kia en Europa", ha resumido el director de Operaciones de Kia en Europa, Sjoerd Knipping.