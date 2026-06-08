Kia presenta la opción híbrida del Niro, con nuevos detalles de diseño y un formato más práctico

Kia NIro - KIA

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Kia ha presentado el nuevo Niro, un nuevo CUV híbrido, pensado para simplificar la movilidad diaria gracias a una tecnología eficiente, a un formato 'crossover' práctico y a una conectividad optimizada.

El modelo actualizado introduce un sistema de propulsión solo híbrido para el mercado europeo, lo que posiciona al nuevo Niro como la opción de acceso más asequible a la movilidad electrificada. Al combinar la eficiencia híbrida con una conducción que resulta familiar, el modelo ofrece una solución práctica y accesible para las necesidades de movilidad diarias.

El Niro renovado está equipado exclusivamente con un moderno sistema de propulsión híbrido, que combina un motor de gasolina de inyección directa GDI de 1,6 litros de 75 kW con uno eléctrico de 32 kW.

Esto proporciona una potencia combinada de 138 CV, que se transmite a las ruedas delanteras a través de una rápida caja de cambios de doble embrague de seis velocidades (6 DCT).

Esta configuración se ha desarrollado especialmente para facilitar una conducción responsable en el uso diario, al tiempo que ofrece la autonomía y el confort propios de los sistemas de propulsión convencionales. Además, alcanza una velocidad máxima de 170 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 11,3 segundos.

"El nuevo Kia Niro constituye una solución práctica para los clientes que desean reducir las emisiones, sin renunciar a la flexibilidad y la sensación familiar de la propulsión convencional", ha afirmado Pablo Martínez Masip, vicepresidente de Producto, Marketing y Experiencia del Cliente de Kia Europa.

PROPORCIONES PRÁCTICAS Y UN DISEÑO EXTERIOR RENOVADO

El nuevo Niro presenta una serie de actualizaciones en el exterior diseñadas para adaptar el modelo a la filosofía de diseño 'Opposites United' de Kia, al tiempo que conserva su identidad distintiva de crossover.

La renovación estética se centra en la claridad visual, una tecnología de iluminación mejorada y unas proporciones funcionales y adecuadas para la movilidad diaria, al tiempo que confiere al nuevo Kia Niro una estética más moderna y decidida.

Los paragolpes delantero y trasero rediseñados confieren al vehículo un aspecto más definido e imponente, así como una mayor presencia en la carretera.

En la parte delantera, los grupos ópticos adoptan ahora una orientación vertical, en consonancia con la filosofía de diseño 'Opposites United' de Kia. Estos faros LED de serie, dotados de la tecnología de reflector multifacético (MFR), mejoran la distribución de la luz para una mayor seguridad en el uso diario.

En la parte trasera, un portón totalmente rediseñado armoniza con una nueva firma luminosa. Además, se ha eliminado el hueco de la matrícula para crear una superficie más limpia y minimalista. Los nuevos patrones lumínicos refuerzan aún más el lenguaje de diseño moderno del modelo y garantizan una mayor coherencia con la parte delantera.

Con una longitud de 4.430 mm y una distancia entre ejes de 2.720 mm, el nuevo Niro ofrece un espacio generoso dentro del segmento de los CUV compactos. El maletero tiene un volumen de 430 l (VDA). La capacidad de remolque de hasta 1.010 kg (con freno) permite que el vehículo se adapte a una amplia variedad de necesidades, tanto de ocio como de uso práctico.

La eficiencia aerodinámica se ha optimizado con un coeficiente de resistencia de 0,28. Los clientes pueden elegir entre las probadas llantas de aleación de 16 pulgadas y las variantes de 18 pulgadas de nuevo diseño para los niveles de acabado superiores.

UN COMPLETO PACK DE SEGURIDAD

El nuevo Niro ofrece un completo paquete de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) desde el nivel de acabado básico, ampliando así su oferta en materia de seguridad.

El vehículo también estrena la función de detección manos en el volante (HOD), mediante sensores capacitivos, que confirma la participación del conductor al utilizar las funciones de circulación asistida.

En conjunto, estos sistemas contribuyen a una conducción diaria más segura, ya que ayudan al conductor a mantener la posición en el carril, supervisan el tráfico circundante y reaccionan ante posibles peligros. El avanzado conjunto de sensores del vehículo también permite disfrutar de funciones prácticas, como el Sistema de estacionamiento remoto con llave (RSPA).