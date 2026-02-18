Kia refuerza su gama eléctrica con el EV5, su nuevo SUV de 530 kilómetros de autonomía por 39.000 euros

Kia EV5 - CHRISTIAN COLMENERO_ZONA IV

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Kia continúa con su apuesta de contar con una gama completa de vehículos eléctricos y da "otro paso adelante" con su nuevo EV5, un modelo C-SUV con una autonomía de hasta 530 kilómetros y que está disponible desde el pasado diciembre con un precio de 39.490 euros (sin tener en cuenta descuentos como el Plan Auto+, pendiente de su publicación final).

Con el Kia EV5, la firma coreana busca traer "lo mejor de los SUV" a la tecnología 100% eléctrica. Precisamente, en España, la compañía ha tenido un notable desempeño durante 2025 en el mercado de vehículos eléctricos, con una cuota del 7% (unas 6.580 unidades matriculadas) y convirtiéndose en la tercera marca más vendida. El 12% de las ventas de Kia en España fueron modelos 100% eléctricos, y la compañía espera elevar esta cifra hasta el 18% en 2026.

El recién llegado a la familia de eléctricos de Kia tiene una batería de 81,4 kW/h, una estructura de 400 V, y un motor de 160 kW (217 CV), lo que le permite llegar a una autonomía de hasta 530 kilómetros y acelerar de 0 a 100 kilómetros/hora en 11 segundos. Además, en tan solo 30 minutos consigue llegar del 10% al 80% de carga.

El EV5, al igual que otros modelos de la marca, cuenta con tres niveles de equipamiento --Air, Earth y GT-Line--. La versión GT-Line cuenta con elementos diferenciadores y otra estética, con detalles como una parrilla de líneas diagonales y los paragolpes en el mismo color de la carrocería (mientras que en las otras dos versiones son en gris).

Asimismo, mientras que en las dos primeras versiones las llantas son de 18'', en el GT-Line, que es más "deportivo y potente", las llantas son de 19'', lo que contribuye a aumentar el coeficiente aerodinámico, que llega a 0,29.

EXTERIOR ROBUSTO Y DINÁMICO

Disponible en cinco colores, a los que se sumarán más en los próximos mes, el Kia EV5 destaca en su exterior por tener un diseño robusto, potenciado por sus grandes dimensiones de 1,87 metros de ancho, 4,61 metros de largo y 1,68 metros de alto (con una distancia entre ejes de 2,75 metros).

"Este modelo, de grandes dimensiones, tiene la posibilidad de convertirse en el primer vehículo de cualquier hogar y una opción para viajar con comodidad", ha destacado la firma de origen coreano, que subraya que el modelo recupera el lenguaje de diseño de Kia, 'Opposites United'.

En el frontal, cuenta con un capó ancho y la ya reconocida firma lumínica 'Star Map', marca de la casa y característica de los nuevos lanzamientos de la marca. En la parte trasera, destaca su silueta dinámica, dividida en dos partes, con un alerón esculpido que da mayor sensación de amplitud.

El amplio portón trasero y los paragolpes y protectores inferiores también contribuyen a reforzar la sensación de robustez y vigorosidad. En el último de los acabados, el GT-Line, la imagen exterior es "más potente a la par que dinámica", por sus detalles deportivos.

GRAN AMPLITUD EN EL INTERIOR

Lo que más llama la atención al entrar al vehículo es el espacio de las partes traseras, incluso por encima del tamaño del Kia Sportage, con quien comparte medidas. Asimismo, en cuanto al espacio de maletero, este asciende a 566 litros, con dos alturas, al que se suma un 'frunk' o maletero delantero de 44 litros y varias otras soluciones de almacenamiento dentro del coche.

"El interior es muy moderno, tecnológico y sofisticado. Los asientos, cómodos y amplios, llevan a todos los pasajeros a una sensación de calidez y confort", ha destacado la responsable de Producto del Kia EV5, Carmen Gallego.

En la versión GT-Line, se incluye el 'pack luxury', con asientos delanteros con función 'relaxation' y los asientos traseros con posibilidad de ponerse totalmente planos. Asimismo, los acabados tienen la posibilidad de ser de blanco roto en este equipamiento, mientras que son negros en las otras dos ediciones.

TECNOLOGÍA "DESDE EL PRINCIPIO"

Sus puntos destacados a nivel tecnología son la llave digital 2.0, el portón trasero inteligente o el sistema de carga inalámbrica para el móvil. Además, incluye un módulo de huella dactilar para dar más seguridad y un modo 'Pet care' para dejar a la mascota en el coche durante unos minutos en buenas condiciones de temperatura.

En cuanto a los sistemas de seguridad (ADAS), el EV5 cuenta con todos los servicios, como la asistencia en ángulo muerto, el sistema de seguimiento de carril, la previsión de tráfico trasero o el sistema de estacionamiento remoto con llave y de reconocimiento de límites de velocidad, así como una cámara con visión 360º.

En cuanto al sistema de infoentretenimiento, con acceso al sistema selector en la columna del volante (lo que permite ganar espacio interior), el EV5 cuenta con una consola central de carga e iluminación ambiental dinámica, así como un sistema multimedia ccNC (que permite streaming a bordo) y un asistente de IA.

"Es un coche muy tecnológico desde el inicio", resume la firma, que prevé un importante incremento de las matriculaciones de este modelo durante este 2026, con las expectativas puestas en la versión Earth, el segundo acabado, que parte de 40.990 euros.