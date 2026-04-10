Kia vende 285.854 vehículos a nivel mundial en marzo, un 2,7% más

Archivo - Recurso de Kia. Logotipo de Kia en el Sportage. - KIA - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Kia ha logrado unas ventas globales totales de 285.854 unidades en marzo de 2026, lo que supone un aumento interanual del 2,7%, con arreglo al impulso que ha dado a la compañía la fuerte demanda de sus vehículos eléctricos.

Los buenos resultados de ventas a nivel mundial se apoyaron en las sólidas cifras de los SUV Kia Sportage y Seltos, con 48.885 y 31.761 unidades vendidas, respectivamente. El SUV Sorento contribuyó a estos resultados con 21.285 unidades vendidas.

Kia registró unas ventas fuera de Corea de 228.978 unidades, un aumento del 0,4% con respecto al mismo periodo de 2025. En los mercados fuera de Corea, el SUV Sportage lideró el impulso de la marca, con 43.345 unidades entregadas. Al Sportage le siguieron el SUV Seltos, con 26.778 unidades, y el K4, que registró una cifra de 19.489 unidades.

En Europa, Kia ha batido un nuevo récord mensual al entregar 58.750 vehículos. Mientras, solo en Corea del Sur, Kia comercializó 56.404 unidades, un aumento del 12,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En Corea, Kia vendió 16.187 vehículos eléctricos en marzo. El EV3 encabezó las cifras con 4.468 unidades, seguido del EV5, con 3.513, y el PV5, con 3.093.