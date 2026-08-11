Kia vende casi 300.000 vehículos en julio a nivel global, un 13,4% más, gracias al Sportage y el Seltos

Kia Seltos - KIA

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Kia ha vendido 298.037 vehículos en julio en todo el mundo, lo que supone un aumento del 13,4% con respecto al mismo mes del año anterior por, entre otros, un impulso de las comercializaciones de los SUV Kia Sportage y Kia Seltos.

En concreto, del Sportage se entregaron 52.714 unidades en todo el mundo, mientras que el Seltos alcanzó 36.429 unidades. La berlina K4 también desempeñó un papel clave en los resultados de Kia en julio, con unas ventas de 20.789 unidades.

Las ventas mundiales de vehículos para fines específicos alcanzaron 877 unidades en julio, lo que supone un aumento del 74,7% con respecto al mismo mes del año anterior.

En su mercado doméstico, Corea del Sur, Kia vendió 54.604 unidades en julio, lo que supone un aumento del 21,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Kia entregó 31.695 vehículos híbridos (HEV) y eléctricos (EV) en julio, lo que supone un aumento interanual del 44,6%.

El SUV Seltos lideró la comercialización de vehículos de la empresa en el mercado nacional, con 7.427 unidades vendidas, lo que supone un aumento del 50,9% respecto al año anterior. Le siguieron el monovolumen Carnival, con 6.917 unidades, y el SUV Sorento, con 6.153 unidades.

Fuera de Corea del Sur, Kia registró unas ventas de 242.556 unidades en julio, lo que supone un aumento del 11,6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

El SUV Sportage encabezó los resultados internacionales de Kia con 47.333 unidades vendidas, lo que supone un aumento del 12,2% respecto al año anterior. Le siguieron el SUV Seltos, con 29.002 unidades, y la berlina K4, con 20.789 unidades.

"Kia ha registrado un crecimiento interanual de sus ventas mundiales durante cinco meses consecutivos, impulsado por la fuerte demanda en Corea y en los principales mercados mundiales de vehículos electrificados. De cara al futuro, Kia tiene previsto aprovechar este impulso de ventas mediante estrategias regionales específicas que saquen partido de su competitiva gama de nuevos productos y de sus capacidades en materia de sistemas de propulsión", ha destacado la firma.