Kia vuelve a ser elegida por Endesa para avanzar en la electrificación de su flota corporativa - KIA

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Kia ha sido nuevamente seleccionada por Endesa para una nueva fase de renovación de su flota corporativa electrificada, con la incorporación de más de un centenar de vehículos electrificados de la marca.

La operación contempla aproximadamente 127 unidades del Kia Sportage híbrido enchufable (PHEV) y alrededor de 30 unidades del nuevo Kia EV3, modelo 100% eléctrico, con entregas repartidas a lo largo del año 2026.

Este nuevo paso consolida la relación entre ambas compañías y refuerza la apuesta de Endesa por acelerar la electrificación de su movilidad corporativa.

"En un contexto en el que cada vez más empresas priorizan soluciones sostenibles y eficientes para su operativa diaria, Kia aporta una gama electrificada que combina autonomía, tecnología y versatilidad para diferentes necesidades de uso", ha destacado la marca.

La renovación anunciada se suma a la colaboración iniciada en 2024, cuando Kia fue el principal fabricante en la electrificación de la flota de Endesa con la entrega de 235 vehículos. Aquel despliegue incluyó vehículos 100% eléctricos e híbridos electrificados de las gamas Niro y Sportage. Con esta nueva renovación, Endesa se situaría en torno a las 400 unidades de Kia en su flota corporativa.

La renovación de flota se llevará a cabo a través de la modalidad de renting con Arval. Arval lleva trabajando con Endesa desde 2004, facilitando la incorporación de vehículos electrificados y eléctricos a su flota.