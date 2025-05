Koskas (Citroën): "Debemos conseguir una participación de mercado en España más alta de la media"

El directivo sostiene que España es uno de los mercados clave para la marca y que su planta en Madrid es una de las más productivas

PARÍS, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Citroën, Thierry Koskas, ha afirmado que la marca quiere alcanzar una cuota de mercado en España más alta que la media que tiene en el mercado europeo, ya que el país ibérico es clave para impulso de la firma francesa este año en el continente.

"Citroën es una marca muy antigua en España y es vista como una marca local digamos, una marca española, así que para nosotros es uno de los países más importantes donde deberíamos conseguir una participación de mercado mucho más alta que la media que tenemos en Europa, porque tenemos países mucho más complicados como Alemania o como Inglaterra, donde la marca tiene un desafío", ha dicho el directivo francés en una mesa con periodistas en el marco de la presentación del nuevo Citroën C5 Aircross en París.

Koskas ha detallado que el lanzamiento de este nuevo SUV (vehículo utilitario deportivo) es, por tanto, clave para su estrategia para incrementar su cuota de participación en Europa y sobre todo en España.

En este sentido, el directivo ha detallado que el año pasado, la marca, una de las 14 del grupo multinacional Stellantis, cerró con una participación del 1,2% en Europa en el segmento en el que entra este nuevo modelo, el C-SUV.

"En España yo diría que jugamos en casa y por eso necesitamos este país como uno de los países más fuertes de Citroën y creo que es lo que estamos consiguiendo paso a paso con la nueva gama de la marca", ha reiterado Koskas.

FUTURO PARA LA PLANTA DE STELLANTIS EN MADRID

A pesar de que no ha dado detalles, el jefe de la marca francesa ha sostenido que se "está trabajando en el futuro" de la planta que tiene Stellantis en Madrid, y donde se fabrica el modelo C4 y C4X de la marca.

"Estamos trabajando sobre el futuro de la planta de Madrid así que veremos. Una de las posibilidades es alargar la vida del C4; lo que más me importa es tenemos la suerte de tener un vehículo muy exitoso, el C4 es el número dos de su segmento en Europa detrás del Volkswagen Golf, nadie lo sabe, es increíble, cada vez que lo decimos es una sorpresa para la gente porque no lo sabían... y el C4X no tanto en Europa, pero sí en países como Turquía donde tiene mucho éxito, así que tenemos también la suerte de tener con la fábrica de Madrid que cuando pedimos más producción responde", ha explicado el directivo.

LAS MARCAS PONEN LOS PRODUCTOS; LOS GOBIERNOS LOS PUNTOS DE CARGA

Koskas ha aprovechado asimismo para destacar que el nuevo SUV de la marca francesa, el C5 Aircross, aprovecha la plataforma multienergía de Stellantis, la 'STLA Medium', que le permite ofrecer motorizcaciones electrificadas por la híbrida (HEV), la híbrida enchufable (PHEV) y la eléctrica (BEV).

En este sentido, el director de la marca centenaria ha reiterado la importancia de que el avance en la electrificación de las gamas de los fabricantes vaya acompasada del apoyo gubernamental para el despliegue de una red de recarga de para los vehículos enchufables.

"Solo puede ser un trabajo en conjunto donde las marcas ponen en el mercado vehículos eléctricos atractivos, lo que quiere decir fácil de comprar, baratos y con una autonomía que corresponde a los intereses de los clientes, y las entidades privadas y los Gobiernos, hacen que haya puntos de carga, esto es francamente imprescindible", ha subrayado.

Koskas ha puesto como ejemplo el avance que ha realizado Francia en este sentido. "Conduzco un vehículo eléctrico cada día, y francamente no tengo absolutamente ningún miedo a hacer viajes largos con un eléctrico, porque hay puntos de carga en cualquier estación de servicio en Francia, en la autopista, etc. Y es súper súper fácil de utilizar, vas a parar 15 minutos, y ya está".

Por último, y en la misma línea, Koskas ha expresado que el aplazamiento que ha dado la Comisión Europea sobre la aplicación de las sanciones para los fabricantes que incumplieran con la normativa de emisiones de CO2 "es bueno porque da un poco de aire". Sin embargo, ha dicho que es importante "no relajarse".

"Obviamente la posibilidad de tener tres años para conseguir este objetivo de CO2, es bueno porque a corto plazo te da un poco de aire, pero no te relajas. Hay que tener cuidado porque, si necesito hacer el 20% promedio en tres años. Si solo hago el 10% este año, quiere decir que en los dos años que vienen tengo que decir 20 y 30%. Así que es súper peligroso considerar que esto te da un periodo de relajación durante un año", ha advertido.

También ha querido hacer énfasis en que este respiro que ha dado la UE a los fabricante europeos de atomóviles "no cambia para nada el mensaje, que es un mensaje fuerte, que es que necesitamos acelerar la electrificación", ha concluido.