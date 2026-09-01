Kymco amplía su red en España con 15 nuevos concesionarios y alcanza los 762 puntos oficiales - KYMCO

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kymco España ha reforzado su presencia en el mercado nacional con la incorporación de 15 nuevos concesionarios en 14 plazas estratégicas entre 2024 y 2026, una ampliación que permite a la compañía alcanzar los 762 puntos oficiales de venta y posventa en España.

La expansión forma parte del plan de fortalecimiento de la red iniciado por la compañía en 2024 y sitúa a Barcelona como uno de los principales focos de crecimiento de la marca, al tratarse del primer mercado de las dos ruedas en España.

El refuerzo de la red ha tenido un peso especial en Cataluña, donde Kymco cuenta ya con 198 centros oficiales. En Barcelona se han incorporado operadores como Máquina Motors Barcelona, Basolí Sabadell, Motos Balart L'Hospitalet y Motos Turó Terrassa, a los que se suman Motos Parcerisas, en Lleida, y Grupo Juandó, en Girona.

NUEVOS PUNTOS EN 14 MERCADOS

La ampliación de la red también incluye nuevas incorporaciones en otros mercados españoles, entre ellas Willy Motor en Sevilla; Grupo Vian en Zaragoza y Pamplona; Grupo Julián en Burgos; Nanimotorbikes en Salamanca; Motos Vaquero Benavente en Zamora; Tifón Motor en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; Palmeto en Madrid; Burnout en Mallorca y Box 77 en Córdoba.

Según la compañía, la estrategia de expansión busca combinar la capilaridad comercial con el conocimiento de los mercados locales y reforzar la relación directa entre la marca y sus servicios oficiales.

Junto al crecimiento de la red comercial, Kymco ha destacado el fortalecimiento de su modelo de posventa, basado en la relación directa entre Kymco España y los concesionarios y talleres oficiales.

Los nuevos socios han integrado sus propias redes de talleres y colaboradores en este sistema, que permite acceder directamente a servicios de asistencia técnica, asesoramiento, gestión de recambios y garantías e información sobre suministros y disponibilidad de piezas.

Asimismo, la compañía ofrece un servicio de entrega de recambios a domicilio en un plazo de 24 horas en la península y programas de formación continua para los profesionales de su red.

Del mismo modo, la posventa constituye uno de los principales pilares de la estrategia de KYMCO en España desde su implantación en el mercado nacional. Según la compañía, entre 2021 y 2025, la compañía matriculó 70.283 unidades y alcanzó una cuota acumulada del 6,48%, situándose como el tercer operador del mercado español de las dos ruedas durante ese periodo.