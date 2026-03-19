Lamborghini logra facturación histórica de 3.200 millones en 2025, un 3,3% más, por el alza de ventas

Lamborghini - LAMBORGHINI

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Lamborghini ha facturado la mayor cifra de su historia en 2025, alcanzando los 3.200 millones de euros, un 3,3% más que en 2024, tras entregar una cifra récord de 10.747 vehículos en el año.

"En un ejercicio caracterizado por un entorno macroeconómico complejo y en constante evolución, la compañía demostró solidez y resiliencia", ha destacado la firma italiana.

En este contexto, Lamborghini ha logrado un resultado operativo de 768 millones de euros y una rentabilidad del 24%, ligeramente inferior a la del ejercicio anterior.

El resultado operativo estuvo condicionado por factores externos, en particular por la evolución desfavorable de los tipos de cambio y la introducción de aranceles en Estados Unidos. No obstante, su impacto fue en gran medida absorbido gracias a un mix de producto más favorable y a un riguroso control de costes.

También influyeron en el resultado componentes extraordinarios relacionados con la adaptación de la estrategia Direzione Cor Tauri, cuyos efectos se reflejan íntegramente en el ejercicio. En este contexto, el reciente anuncio de un cuarto modelo híbrido refuerza una visión industrial a largo plazo centrada en la creación de valor sostenible, sin comprometer el desarrollo futuro de un modelo totalmente eléctrico.

"2025 demuestra que la fortaleza de Lamborghini no reside solo en las cifras, sino también en nuestra capacidad para gestionar la complejidad. En un contexto global exigente, seguimos creciendo, protegiendo la rentabilidad y reforzando aún más el valor de la marca", ha destacado el consejero delegado y presidente de la marca, Stephan Winkelmann.