Lancia refuerza su perfil elegante y audaz con el Ypsilon HF, su nuevo híbrido 'made in Spain'

Lancia Ypsilon - LANCIA

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lancia, la reconocida firma 'premium' del grupo Stellantis, está reinventando su presencia en las carreteras españolas con el nuevo acabado HF para su modelo Ypsilon, fabricado en España y disponible en versión híbrida y eléctrica.

El nuevo acabado Ypsilon HF cuenta con un motor Hybrid de 1,2 litros y 110 CV con 48 V que garantiza una velocidad máxima de 190 km/h en 9,3 segundos. El diferencial Torsen, combinado con un par de 345 Nm garantiza que el coche esté listo para arrancar de forma instantánea y decisiva en cualquier situación.

Bajo el capó, dos motorizaciones permiten elegir entre la eficiencia híbrida o la potencia 100% eléctrica para una experiencia de conducción adaptada al instinto del conductor.

La nueva Lancia Ypsilon HF Line es la expresión más audaz de toda la nueva gama Ypsilon. Con detalles exclusivos de diseño --desde el paragolpes delantero dedicado hasta las llantas de 17" y los acabados oscuros-- este modelo está diseñado "para destacar", según afirma la propia compañía italiana.

CONFORT Y EXCLUSIVIDAD A BORDO

La experiencia a bordo pone el acento en el confort y la exclusividad, empezando por la interfaz S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), un sistema de infoentretenimiento que permite adaptar el ambiente interior con un solo botón que regula funciones como los equipos audio, la climatización y la iluminación.

El paquete tecnológico es propio de una categoría superior, con conducción autónoma de nivel 2, cuadro digital de 10,25 pulgadas, con pantalla de 10,25 pulgadas y nuevos gráficos HF, carga inalámbrica y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Al volante, el Lancia Ypsilon incorpora tecnologías que aseguran una conducción autónoma de nivel 2. El asistente de aparcamiento le sitúa a la vanguardia entre los automóviles de vocación urbana mientras que su cuadro de instrumentos formado por pantallas duales 10,25" ofrece una de las mejores áreas de visualización del segmento B.

En el interior, el refinamiento deportivo continúa con materiales premium y un volante de cuero perforado, así como los asientos deportivos.

LOGOTIPO RED ELEPHANT

Con un aspecto inspirado en la tradición deportiva de Lancia, el renovado modelo cuenta con el logotipo Red Elephant, paragolpes exclusivos, insignias oscuras, un salpicadero en color azul eléctrico y asientos deportivos.

Los elementos centrales del escudo --las siglas HF y el icónico elefante-- se han simplificado tanto en líneas como en formas, creando un nuevo equilibrio que transmite innovación, exclusividad y espíritu italiano, con un toque de eclecticismo, respetando al mismo tiempo las inconfundibles geometrías de la marca Lancia.

En la zaga, los faros LED redondos son un guiño al Lancia Stratos, mientras que el nombre del modelo en caligrafía que imita la escritura manual sigue la estela de los Fulvia, Flavia o Flaminia.