Leapmotor alcanza los 2 millones de vehículos fabricados a nivel mundial - EUROPA PRESS

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante chino de vehículos eléctricos Leapmotor ha alcanzado los dos millones de unidades producidas en serie, convirtiéndose en la primera startup china especializada en vehículos de nueva energía en lograr este hito. La unidad número dos millones salió de la línea de montaje de su planta de producción inteligente de Jinhua el pasado 19 de noviembre.

Este nuevo récord llega en un momento de fuerte crecimiento comercial para la compañía, cuyas entregas mundiales alcanzaron las 106.127 unidades en octubre, su mejor registro mensual hasta la fecha y el cuarto mes consecutivo en el que superó la barrera de los 100.000 vehículos.

En el acumulado de los diez primeros meses de 2026, Leapmotor entregó 772.666 unidades en todo el mundo, lo que representa un incremento del 65,88% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía atribuye esta evolución a su apuesta por el desarrollo tecnológico propio, la calidad de sus productos y la integración de buena parte de los procesos de investigación, desarrollo y fabricación. Este modelo de negocio le permite mantener un mayor control sobre los costes y los estándares de calidad, al tiempo que busca acercar las tecnologías avanzadas a un mayor número de consumidores.

Actualmente, su oferta comercial abarca los segmentos A, B, C y D, con modelos que van desde vehículos compactos hasta propuestas de mayor tamaño. Las series C y D representan conjuntamente más de la mitad de los dos millones de unidades fabricadas, mientras que la serie C se aproxima al millón de ventas acumuladas a nivel mundial.

Entre sus modelos con mayor volumen destacan el C10 y el C11, que han superado conjuntamente las 350.000 unidades vendidas cada uno en todo el mundo. Por su parte, el B10 se mantiene como uno de los modelos más comercializados de la marca a escala internacional.

La compañía también destaca la evolución del B03X, comercializado fuera de China desde octubre y que, según la firma, ya se sitúa entre los modelos más vendidos de su segmento.