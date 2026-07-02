Leapmotor entrega 93.376 vehículos a nivel mundial en junio, un 95% más

Leapmotor - LEAPMOTOR

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor ha alcanzado las 93.376 entregas a nivel mundial (mercado nacional y exportaciones) en junio, lo que supone un aumento interanual del 95%, estableciendo un nuevo récord mensual y con un incremento del 14,47% con respecto a mayo.

"Leapmotor continúa su notable trayectoria de crecimiento, con unos resultados sobresalientes en junio y a lo largo del primer semestre de 2026, lo que refuerza aún más su posición como actor clave en el panorama mundial de la movilidad eléctrica", ha destacado la firma.

A su vez, se impulsaron las entregas del segundo trimestre hasta las 246.332 unidades (+83,68% interanual) y se elevaron las entregas acumuladas del primer semestre de 2026 a 356.487 unidades (entregas nacionales y de exportación), lo que supone un aumento del 95% respecto al mismo periodo de 2025.

El volumen de entregas en el extranjero, fuera de China, superó el 12% en el primer semestre de 2026, lo que pone de relieve la acelerada expansión internacional de Leapmotor y la creciente demanda mundial de sus productos.

Para resaltar aún más esta aceleración, la empresa superó un hito importante al alcanzar las 1.552.590 unidades en entregas globales acumuladas a finales de junio, superando la barrera de los 1,5 millones.

"Estos resultados reflejan la capacidad de Leapmotor para combinar una fuerte competitividad de producto, innovación tecnológica y una presencia global cada vez más diversificada, lo que refuerza su liderazgo entre los actores del sector de los vehículos eléctricos de nueva generación", resume la firma.