Leapmotor gana 6.821 millones en 2025, frente a pérdidas de 2024, por el impulso de las ventas

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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor registró un beneficio neto de 54.000 millones de yuanes (6.821 millones de euros) en 2025 frente a las pérdidas de 2,8 billones de yuanes (353.700 millones de euros) del año anterior, según ha informado la compañía china este lunes.

La firma asiática logró duplicar sus ingresos en términos interanuales, hasta alcanzar una cifa de negocio de 64.730 millones de yuanes (8.177 millones de euros) en 2025. Este incremento coincide con un notable impulso de las ventas de la compañía en los 12 meses del pasado año, en el que comercializó 596.555 unidades, el doble que en 2024.

Las ventas de vehículos eléctricos y repuestos ascendieron a 62.010 millones de yuanes (7,832 millones de euros) en 2025, lo que representa un aumento del 96% con respecto a los 31.630 millones de yuanes (3.994 millones de euros) de 2024. Este incremento se debió principalmente al aumento en la entrega de vehículos y repuestos.

De su lado, los ingresos por servicios y otras ventas ascendieron a 2.720 millones de yuanes (343 millones de euros) en 2025, lo que representa un aumento del 413,2% con respecto a 2024, impulsados por el considerable aumento de las ventas de vehículos en el extranjero, lo que elevó el aumento de los ingresos relacionados con el comercio de créditos de carbono.

El coste de ventas fue de 55.320 millones de yuanes (6.971 millones de euros) en 2025, lo que representa un aumento del 87,7% con respecto a 2024. Este aumento se debió principalmente al incremento del volumen de ventas, compensado parcialmente por la gestión continua de costos.

El beneficio operativo fue de 180 millones de yuanes (22 millones de euros) en 2025, frente al resultado negativo de 3.170 millones de yuanes (400 millones de euros) de 2024, por el incremento del beneficio bruto, impulsado por el rápido crecimiento del volumen de ventas.