Leapmotor se sitúa en el podio del mercado de turismos eléctricos en España en agosto - LEAPMOTOR

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía china Leapmotor, perteneciente al grupo Stellantis, se situó en agosto en el tercer puesto del mercado español de turismos 100% eléctricos por marcas, con 601 matriculaciones, cuadruplicando sus cifras (un 355% más) con respecto al mismo mes de 2025 y logrando una cuota de mercado del 6,5%, según los datos de la compañía.

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2026, Leapmotor ha logrado un total de 4.431 comercializaciones en el mercado español, lo que supone un incremento del 200% respecto al mismo periodo del año anterior.

La marca, perteneciente al grupo Stellantis, también destacó por el comportamiento de sus nuevos modelos, especialmente del Leapmotor B10 --vehículo que ha comenzado a producirse en la planta de Zaragoza--, que se convirtió en el tercer turismo 100% eléctrico más matriculado en España durante agosto.

El B10 registró 350 matriculaciones en el mes y alcanzó una cuota del 3,8% del mercado de turismos eléctricos. Además, el modelo lideró el segmento de los C-SUV eléctricos durante agosto y se situó al frente del canal de ventas a particulares, con 333 matriculaciones.

Por su parte, el Leapmotor B05, otro de los últimos lanzamientos de la marca, entró en agosto en el podio del segmento C eléctrico, con 100 unidades matriculadas y una penetración del 3,2% en esta categoría.