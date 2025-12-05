Lexus presenta el estreno mundial del LFA Concept, su modelo de vehículo deportivo 100% eléctrico

Lexus LFA Concept - LEXUS

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lexus ha presentado este viernes el estreno mundial del Lexus LFA Concept, como un estudio para un vehículo deportivo eléctrico de batería (BEV), centrado en los tres elementos clave de un bajo centro de gravedad, un reducido peso con alta rigidez y la búsqueda del rendimiento aerodinámico.

Utilizar el chasis totalmente de aluminio como base ha dado como resultado una versión que maximiza el rendimiento del deportivo. Al mismo tiempo, su silueta trasera baja y fluida hereda la belleza escultórica del Lexus LFA, mostrando proporciones clásicas de coupé. Además, presenta una nueva forma de coche deportivo.

El Lexus LFA Concept tiene una longitud de 4.690, un ancho de 2.040 mm y 1.195 mm de alto. Asimismo, la distancia entre ejes es de 2.725 mm.

El habitáculo inmersivo ofrece una posición de conducción perfecta, mejorando la sensación de unidad entre coche y conductor. El interior ha sido diseñado utilizando componentes funcionales distribuidos alrededor del conductor y generando una sensación de anticipación. Asimismo, el volante ha sido diseñado para uso en deportivos, eliminando la necesidad de cambiar la posición de las manos al girar, mientras que la disposición de los interruptores permite el funcionamiento táctil para un control intuitivo del vehículo.

"Lexus ha dado forma a un coche deportivo apto para la era de la electrificación, con el deseo de brindar placer al volante y demostrar el potencial de los coches deportivos eléctricos (BEV). Así, esta búsqueda de una configuración óptima para BEV ha dado lugar a una fusión de alto rendimiento de conducción, y a un diseño atemporal que perdurará en la próxima generación", ha subrayado la firma japonesa.