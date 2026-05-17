Publicado 17/05/2026 10:07

Llega el Epiq: Todo lo que se sabe y no se sabe del nuevo 100% eléctrico de Skoda que se fabricará en España

Skoda Epiq
Skoda Epiq - SKODA

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Skoda presentará este martes 19 de mayo a nivel mundial el modelo Epiq, su nuevo SUV 100% eléctrico con el que quiere dar un nuevo impulso a la movilidad sostenible y reforzar su apuesta por la electrificación en su gama.

El evento de lanzamiento será en Zúrich, Suiza, y por el momento se desconocen sus precios oficiales, aunque se estima que rondará los 25.000 euros, así como sus principales características a nivel de diseño.

El modelo de acceso a la gama eléctrica de Skoda destacará, entre otros, por su distintiva firma luminosa en forma de T y sus 4,1 metros de longitud, que se mostrarán a través de una forma compacta y tradicional, con un techo recto que permitirá más espacio de maletero y para los ocupantes traseros del vehículo.

Este modelo lleva el sello 'Made in Spain', ya que se fabricará en la planta del Grupo Volkswagen en Navarra y se calcula que tendrá una autonomía eléctrica de hasta 425 kilómetros, por encima de la media del segmento B, según ha destacado la marca.

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