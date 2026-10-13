La marca china Aito anuncia su entrada en el mercado automovilístico europeo en 2027

Aito - AITO

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aito, la marca de vehículos eléctricos inteligentes de lujo de la china Grupo Seres, ha presentado los modelos Aito 9, Aito 8, Aito 7 y Aito 6, con el objetivo de entrar en el mercado automovilístico europeo en otoño de 2027.

Antes de su lanzamiento en Europa, Aito está sentando las bases para su integración en el mercado, con el cumplimiento normativo y la localización en el centro de sus preparativos. En el plano del desarrollo de producto, la marca se apoya en la homologación de tipo de vehículo completo (WVTA) de la Unión Europea como cimiento, con el objetivo de lograr una calificación de cinco estrellas en Euro NCAP según los estándares de 2026.

"Aito pretende establecer una base sólida para su entrada en el mercado europeo mediante rigurosos estándares de seguridad. Para Aito, la seguridad es el mayor lujo. La marca se compromete a ofrecer a sus clientes mayor confianza y tranquilidad en cada trayecto", ha apuntado la firma.

Junto con los requisitos normativos, Aito está llevando a cabo una localización integral adaptada a las condiciones de las carreteras europeas, las preferencias de conducción y los estilos de vida locales.

Aito también trabaja con socios para adaptar su asistencia a la conducción y su asistencia al aparcamiento inteligentes a las condiciones de las carreteras locales y a los escenarios de conducción, al tiempo que desarrolla una red de servicio localizada que abarca diagnóstico inteligente, servicios de movilidad, suministro local de piezas de repuesto y equipos de atención al cliente dedicados.

"Combinamos un rendimiento excepcional, un confort refinado y un trabajo artesanal con inteligencia de vanguardia tanto en nuestros vehículos como en nuestros servicios para crear una experiencia de lujo más elevada. Se trata de poner la tecnología al servicio de las personas. A medida que nos expandimos globalmente, esperamos poder llevar esta filosofía a clientes de todo el mundo", ha destacado el grupo sobre los nuevos vehículos que llegarán a Europa.