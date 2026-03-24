Las marcas europeas resisten el empuje asiático en la UE hasta febrero y solo Stellantis crece

Archivo - Las marcas europeas resisten el empuje asiático en la UE hasta febrero y Stellantis, el único que crece - STELLANTIS - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercado automovilístico europeo mantiene un delicado equilibrio en el arranque del año, con los grandes grupos del continente defendiendo su posición frente al avance acelerado de fabricantes asiáticos como BYD y SAIC, en un contexto marcado por la fuerte competencia entre los fabricantes por asentarse en el segmento electrificado.

Según los datos acumulados hasta febrero por la patronal europea ACEA, los fabricantes europeos continúan dominando claramente el volumen de matriculaciones en la Unión Europea. No obstante, todos ven desacelerado su ritmo de ventas hasta febrero, salvo Stellantis.

El grupo de origen franco-italiano ha presentado un fuerte rendimiento en los dos primeros meses gracias a marcas como Fiat (63.004 unidades y un crecimiento del 42%) y Opel (52.341 matriculaciones y un alza del 25%), que le han permitido tener un crecimiento del 9% en términos interanuales. El año pasado concluyó con 1,66 millones de entregas y una pérdida del 5% de sus operaciones con respecto a 2024.

El Grupo Volkswagen sigue liderando la clasificación por grupos automotrices, con 449.294 unidades en el primer bimestre, seguido por Stellantis (304.251) y el Grupo Renault, con 161.262 unidades entre la matriz, Dacia y Alpine, consolidando el peso estructural de la industria continental.

No obstante, la evolución es desigual. Mientras Volkswagen logra un ligero descenso (-0,7%), Stellantis avanza en torno al 9,5%, gracias al rendimiento de marcas como Fiat u Opel, que han alcanzado 63.004 y 52.531 registros en dos meses con crecimiento del 42% y del 25%, respectivamente.

Por su parte, el Grupo Renault (Dacia, Alpine y la matriz del rombo) sufre una caída del 16% en el acumulado de enero y febrero, fruto del desplome en estos primeros meses de Dacia, que tras un gran rendimiento en el año 2025 ha empezado el año cayendo en sus cifras un 30% (63.579 unidades).

Igualmente, otros grupos con gran historia europea como BMW y Mercedes-Benz han concluido el primer bimestre con cifras en rojo. Concretamente la primera ha contabilizado 109.790 matriculaciones y un descenso del 3,6%, mientras que la compañía de la 'flecha plateada' ha descendido un leve 1,2% sus operaciones y 74.422 ventas.

BYD AVANZA EN EUROPA A UN RITMO EXPONENCIAL

En contraste, los fabricantes asiáticos continúan ganando terreno en Europa y representan hasta febrero el 3,7% de las matriculaciones, gracias al empuje de las operaciones de BYD y de SAIC Motor, grupo dueño de MG.

En el caso de BYD, la firma asiática casi triplica sus matriculaciones en la Unión Europea hasta febrero, con 29.291 unidades y un aumento del 179% interanual.

Por su parte, el grupo chino SAIC mantiene una posición consolidada en Europa, con 32.214 unidades en el bimestre enero-febrero, aunque con un crecimiento más moderado del 6,6%. Aun así, la marca se sitúa ya como uno de los principales actores extranjeros en volumen dentro del mercado comunitario al colocarse en el 'top 10' del ranking de fabricantes.

En cuanto a Tesla, la firma norteamericana ha comenzado el año mejorando su comportamiento, tras terminar el ejercicio 2025 con un declive de sus ventas del 37% y vender 150.504 unidades.

Así, hasta febrero ha logrado repuntar en un 16%, con 20.941 registros gracias a la puesta disposición de variantes más económicas de sus Model Y y Model 3, lo que refleja cierta debilidad tras haber perdido algo de terreno frente a BYD, aunque la firma china vende vehículos electrificados y Tesla solamente 100% eléctricos.

Por último, otros fabricantes clásicos en el mercado europeo como Toyota o el grupo Hyundai se han visto afectados por la desaceleración del mercado automotriz. El mayor fabricante del mundo, Toyota, ha distribuido 126.354 vehículos en los dos primeros meses, un 7,7% menos en términos interanuales entre sus marcas Toyota y Lexus.

En el caso del conglomerado coreano, éste ha comercializado 115.614 modelos, con un descenso medio del 9,2% entre sus marcas Hyundai y Kia, aunque en este segundo caso sus cifras caen aún más, un 16% hasta febrero, con 55.570 ventas.