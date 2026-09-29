Las marcas japonesas vuelven a mermar su producción en agosto, salvo Suzuki, Mazda y Subaru

Archivo - Los marcas japonesas de vehículos vuelven a mermar su producción en agosto salvo Suzuki, Mazda y Subaru - Uli Deck/Dpa - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todos los grandes fabricantes japoneses de automóviles, salvo Suzuki Mazda y Subaru, han menguado su producción mundial de vehículos en el pasado mes de agosto, según los datos publicados por las compañías niponas y recogidos por Europa Press este martes.

En concreto, Suzuki fue un mes más el fabricante nipón más destacado en el mercado japonés y en agosto registró una "producción récord" logrando un crecimiento del 22,1% en su producción mundial de vehículos en comparación con el mismo mes de hace un año, hasta las 295.249 unidades. Suzuki ha explicado que estos datos se deben gracias al desempeño fuera de Japón, donde los ensamblajes progresaron un 36,4% tras desarrollar 232.910 unidades.

En los ocho primeros meses de 2026 su volumen de fabricación se impulsa un 15,9% en comparación con el acumulado hasta agosto del ejercicio anterior, hasta los 2,53 millones de vehículos.

En el caso de Mazda, la firma japonesa firmó un mes de agosto con 90.105 vehículos producidos en todo el mundo (+6,2% en valores interanuales), mientras que en lo que va de enero a agosto ha desarrollado 796.645 modelos bajo su marca, lo que representa un 7% más que hace un año.

Por su parte, Subaru volvió a contar con cifras positivas después de que en el mes de agosto consiguieran confeccionar 61.063 vehículos en todo el mundo, un 0,7% más que en el mismo mes del año anterior y el primer aumento tras cinco meses con caídas en su producción. Esto se debió principalmente al aumento del 3,5% de su producción doméstica (29.857 modelos), el primer aumento en lo que va de año.

Mientras, en el acumulado de los primeros ocho meses, la compañía produjo 505.682 ejemplares, lo cual supone un 7,1% menos en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

SEXTO MES DEL AÑO EN EL QUE TOYOTA REDUCE SU PRODUCCIÓN

Por el contrario, el mayor fabricante del mundo como es Toyota descendió un 5,9% su producción global de vehículos en el octavo mes del año (700.869 unidades) entre sus marcas Toyota y Lexus. Con estos datos, se ve por sexto mes consecutivo afectado por el auge de las marcas chinas. Mientras, en el acumulado del año el descenso se sitúa en un leve desplome del 1,9%, tras ensamblar un total de 6,39 millones de ejemplares.

De las plantas de Nissan a nivel mundial salieron un total de 191.624 modelos en el mes de agosto, lo cual supone un 19,6% menos en términos interanuales en la marca nipona, que sigue con sus planes de reestructuración. No obstante, hasta agosto, la compañía también recorta un 9,2% sus cifras, hasta 2,12 millones de vehículos.

En mayo, Mitsubishi anotó un declive del 3,2% en su producción en términos interanuales, con 63.031 unidades, mientras que en el intervalo enero-agosto ha ensamblado 594.773 vehículos, es decir, un 3,2% más que en el mismo periodo del año pasado.

Por último, Honda recortó un 12,6% su fabricación mundial en agosto en valores interanuales, con 233.388 unidades producidas, lo que se traduce en su séptimo mes consecutivo de descenso interanual.