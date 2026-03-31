Massimo Fumarola, nuevo director de Estrategia y Rendimiento de Producto para la marca Alpine

Massimo Fumarola - ALPINE

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alpine ha anunciado este martes el nombramiento de Massimo Fumarola como director de Estrategia y Rendimiento de Producto, con efecto a partir del 1 de abril de 2026, con su incorporación al Comité de Dirección de Alpine y reportarando directamente a Philippe Krief, director general de la marca.

"Con más de 30 años de experiencia internacional en la industria del automóvil, Massimo Fumarola aporta un profundo conocimiento en estrategia de producto y cartera, gestión de proyectos, desarrollo de productos y marcas premium", ha destacado Alpine.

Su trayectoria profesional lo ha llevado a ocupar puestos de dirección en algunos de los grupos automovilísticos más prestigiosos, como Iveco, CNH Industrial, Ferrari, Audi, Lamborghini y, más recientemente, como consejero delegado de Morgan Motor Company, donde dirigió la transformación estratégica y el relanzamiento de esta marca británica.

Desde su incorporación al Grupo Renault en 2025, Massimo Fumarola ha ocupado el cargo de director de Renault Couture. Dentro de sus nuevas funciones, será responsable de definir los planes a largo plazo y la estrategia de producto de Alpine.

Titular de un Máster en Ingeniería de Tecnologías Industriales del Politécnico de Milán y un MBA de la Universidad de Cranfield, Massimo Fumarola destaca por su "profundo conocimiento del sector" y su "amplia" experiencia en productos de alta gama, de lujo y de alto rendimiento, según ha resaltado Alpine.

"Me complace trabajar más estrechamente con Massimo a partir de ahora. Su amplia experiencia será valiosa para nosotros en la implementación de nuestra nueva estrategia y futura gama de productos", ha declarado el consejero delegado de Alpine, Philippe Krief.