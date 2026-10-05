Las matriculaciones en Alemania crecen un 5,6% hasta septiembre, con más de 2,68 millones de unidades

Archivo - Volkswagen, la marca con más cuota de mercado entre las nuevas matriculaciones en septiembre - Ole Spata/dpa - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos en Alemania han aumentado un 5,6% en los nueve primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2025, hasta sumar más de 2,68 millones de unidades, según los datos divulgados por la Autoridad Federal de Transporte Motorizado de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán).

A su vez, el número de comercializaciones en septiembre ha crecido un 8,1% interanual, hasta 306.292 unidades. Los vehículos eléctricos representaron más de un tercio de las nuevas matriculaciones en septiembre de 2026, con 88.599 unidades y una cuota del 34,5%.

Por su parte, unos 98.871 turismos, un 1,7% más que en el mismo mes del año anterior, estaban equipados con sistemas de propulsión híbridos (el 38,5% del total), incluidos 27.861 híbridos enchufables, cuyo número se mantuvo en el mismo nivel que en el mismo mes del año anterior, con un 10,8% de cuota.

En tanto, 44.632 turismos estaban equipados con motores de gasolina, un 29,2% menos que en septiembre del año anterior. Su cuota fue del 17,4%. Con 23.058 nuevas matriculaciones de coches diésel, el resultado para este tipo de propulsión fue un 20,1% inferior a la cifra comparativa. La cuota del diésel fue del 9%.

Entre las marcas alemanas, Smart logró el mayor aumento de matriculaciones en septiembre con un 138%, lo que representa una cuota de mercado del 0,4%. Mini también experimentó un crecimiento de matriculaciones de dos dígitos, alcanzando una cuota de mercado del 1,6% con un 34,1% más.

Otras marcas que registraron ganancias fueron MAN (+9,8%), Mercedes (+6,2%), Opel (+6,0%) y Audi (+4,0%). Porsche (-18,8%), Ford (-13,4%), VW (-6,1%) y BMW (-2,4%) cayeron por debajo de los niveles del mismo mes del año pasado. Volkswagen fue la marca alemana con la mayor cuota de mercado con un 16,5%.

Por otro lado, Tesla experimentó el aumento más significativo con un +268,7% y una cuota de mercado del 4,9%, seguida de BYD (+85,6%), MG (+60,8%), Mazda (+32,0%), Dacia (+25,7%), Renault (+20,9%), Kia (+17,6%), Fiat (+9,4%), Peugeot (+8,5%) y Skoda (+5,4%).

Las matriculaciones nuevas disminuyeron entre marcas como Toyota (-24,2%), Hyundai (-6,8%), Citroën (-2,4%) y Seat (-0,4%). Skoda logró la mayor cuota de matriculaciones nuevas entre las marcas importadas, con un 7,7%.