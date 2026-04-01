Las matriculaciones en Francia caen un 1,03% en el primer trimestre, pese al buen desempeño de marzo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y vehículos comerciales en Francia cayeron un 1,03% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzarse 490.754 unidades comercializadas en el mercado galo, según los datos del Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA, por sus siglas en francés).

En concreto, las ventas de turismos en Francia se situaron en 401.555 unidades, lo que equivale a una caída del 2,08% respecto al primer trimestre de 2025. Del lado de las ventas de vehículos comerciales, en el primer trimestre del año se comercializaron 89.199 unidades (un 4% más).

Renault ha sido la marca más vendida en el primer trimestre, con 75.206 unidades comercializadas, lo que le permite alcanzar una cuota de mercado del 18,73%.

En segundo y tercer lugar se han posicionado Peugeot y Citroën, ambas compañías pertenecientes al Grupo Stellantis, con cuotas de mercado del 14,08% y 8,59%, respectivamente. En el caso de Peugeot, las ventas se han desplomado un 13,5% interanual.

Otras firmas con caídas interanuales de más de dos dígitos han sido Dacia, Toyota o Hyundai. En el lado contrario, Fiat, Opel y Tesla se han situado entre las firmas con mayores incrementos respecto al primer trimestre del año anterior.

SUBEN LAS VENTAS TOTALES EN MARZO EN UN 12,52%

En lo que se refiere a marzo, las ventas de turismos y vehículos comerciales han ascendido un 12,52% respecto al mismo mes del año anterior, hasta contabilizar 209.302 unidades comercializadas.

Solo en el mercado de turismos, las ventas han aumentado un 12,86%, hasta 173.633 unidades. El incremento ha sido menor, aunque también notable, para los vehículos comerciales, con una variación del 10,9% interanual respecto a marzo de 2025, hasta 35.669 anotaciones.