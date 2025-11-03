Las matriculaciones en Francia suben un 3,3% en octubre con 171.491 unidades y suman tres meses al alza

Archivo - Las matriculaciones en Francia suben un 3,3% en octubre hasta las 171.491 unidades. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y vehículos comerciales en Francia crecieron un 3,3% durante el pasado mes de octubre, hasta 171.491 unidades, con lo que acumulan su tercer mes consecutivo de aumento, según los datos del Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA, por sus siglas en francés).

Entre enero y octubre, las ventas de turismos y vehículos comerciales en Francia se situaron en 1,62 millones de matriculaciones, lo que significa un recorte en las entregas del 5,6% sobre el mismo periodo del ejercicio anterior.

En concreto, las ventas de turismos en Francia se situaron en las 139.513 unidades en octubre, lo que supone un aumento del 3% respecto al mismo mes del año anterior. En los diez meses registrados por la CCFA, en Francia se registraron 1,32 millones de ventas de turismos, lo que significa un 5,4% menos.

Del lado de las ventas de vehículos comerciales, en el mes de octubre se vendieron 31.978 unidades (+4,8%), mientras que en el acumulado de los diez meses se registraron 297.936 matriculaciones de este tipo de vehículos, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior.

RENAULT, MARCA MÁS VENDIDA DEL MES Y ALARGA SU VENTAJA CON PEUGEOT

Por marcas, Renault revalida en el décimo mes del ejercicio su puesto como la marca de coches más vendida de Francia, con la matriculación de 24.882 unidades, lo que supone un aumento del 17% respecto del mismo mes del año pasado. Desde enero a octubre, el fabricante ha registrado un aumento de sus entregas del 2,6% hasta las 230.643 unidades.

El segundo fabricante de vehículos más solicitado entre los clientes franceses es Peugeot, con un total de 18.791 registros en octubre, un 3,5% menos sobre el mismo periodo del año pasado. En el acumulado del ejercicio actual, la marca del grupo Stellantis ha recortado un 4% sus operaciones con 188.934 ventas.

En este sentido, Dacia recupera en el mes de octubre la tercera posición como tercera marca más elegida entre los conductores franceses con 10.946 matriculaciones, que reportan una caída del 6,4%. En total, entre enero y octubre, la marca de origen rumano ha logrado 119.067 ventas, con un leve crecimiento del 0,5%.

En cuarto lugar, Citroën obtuvo 10.006 nuevas ventas en el mes de octubre, logrando un importante aumento de sus operaciones del 27,6% en el décimo mes del año. Así, la firma del grupo Stellantis ha logrado 95.802 comercializaciones en los diez meses del año, las mismas que hasta octubre de 2024.

El 'top 5' del mes lo cierra Volkswagen. La compañía terminó el mes de octubre como la quinta marca más popular en Francia con 9.708 operaciones, un 8,2% menos que hace un año. La marca alemana ha totalizado 88.523 ventas, que hacen caer también un 8% sus matriculaciones.