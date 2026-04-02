Las matriculaciones en Italia crecen un 9,3% en el primer trimestre del año, a casi 490.000 unidades

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MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos en Italia crecieron un 9,3% en el primer trimestre del año respecto al mismo período del año anterior, hasta sumar 488.878 unidades en los tres primeros meses del año, según ha divulgado este jueves la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por su siglas en italiano).

Los modelos híbridos fueron los más comercializados en el primer trimestre del año, representando más de la mitad de las matriculaciones del período, hasta alcanzar las 250.750 unidades, con un incremento del 24,7% interanual.

De su lado, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos se elevaron un 65,3% respecto al mismo período del año anterior, hasta 38.154 registros, y las de vehículos híbridos enchufables se duplicaron (un incremento del 123%), hasta llegar a 42.944 anotaciones.

Solo en marzo se matricularon 186.688 vehículos nuevos en el mercado automovilístico italiano, un 7,6% más que en el tercer mes de 2025. De estos, 93.652 fueron modelos híbridos, un 19% más que en el año anterior.

Por su parte, las unidades matriculadas de modelos 100% eléctricos llegaron hasta las 16.137, un 71,7% más que en marzo de 2025, y las matriculaciones de híbridos enchufables se duplicaron (+116%), hasta alcanzar las 16.998 unidades.

Por marcas, Fiat lidera tanto a nivel mensual como trimestral, con una cuota de mercado del 12,67% y 11,42%, respectivamente. Otras firmas como Renault, Audi o Skoda también registraron notables comportamientos durante el trimestre y en marzo.

De su lado, BYD ha logrado un incremento del 189% respecto a marzo de 2025 y del 223% respecto al primer trimestre de 2025, hasta sumar 5.195 y 12.854 unidades matriculadas de nuevos vehículos en Italia, respectivamente.