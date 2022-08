Las matriculaciones en Reino Unido caen un 9% en el mes de julio, por encima de las 112.000 unidades

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de automóviles en Reino Unido se situaron en 112.162 unidades durante el mes de julio, lo que supone un descenso del 9% en la comparativa interanual, según datos de la patronal británica The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

En lo que va de año, las ventas en el mercado británico acumulan un descenso del 11,5%, con 914.241 unidades, frente a los 1,03 millones de vehículos que se vendieron en el mismo período del ejercicio pasado.

En el séptimo mes de 2022, las entregas de coches diésel en Reino Unido se redujeron un 29,3% interanual, con 6.210 unidades, y las de gasolina se contrajeron un 7,2%, hasta 51.294 unidades, al tiempo que las ventas de modelos eléctricos fueron de 12.243 unidades, un 9,9% más.

Además, las ventas de modelos diésel cayeron un 48,7% en lo que va de ejercicio, hasta 52.238 unidades, al tiempo que se matricularon 402.468 vehículos de gasolina, un 19,2% menos. Las entregas de eléctricos subieron un 49,9%, hasta 127.492 unidades.

En julio, los modelos más demandados en el mercado británico fueron el Nissan Qashqai (2.514 unidades), el Mini (2.410 unidades), el Hyundai Tucson (2.267 unidades), seguido de los Volkswagen T-Roc (2.221 unidades) y Golf (2.204 unidades).

En los siete primeros meses del año, el Vauxhall Corsa fue el modelo más vendido en Reino Unido, con 24.333 unidades, por delante del Ford Puma, con 20.006 unidades; del Nissan Qashqai, con 19.097 unidades, del Mini, con 18.951 unidades, y del Kia Sportage, con 18.206 unidades.