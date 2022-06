Las matriculaciones en Reino Unido se desploman un 20,6% en mayo, hasta 124.394 unidades

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las entregas de automóviles en Reino Unido en el mes de mayo se situaron en 124.394 unidades, lo que se traduce en una reducción del 20,6% en comparación con las 156.737 unidades comercializadas en el mismo mes de 2021, según datos de la patronal británica The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

El mercado automovilístico británico alcanzó un volumen de 661.121 unidades hasta el quinto mes del año, lo que supone una caída del 8,7% en comparación con los mismos meses del año anterior, cuando se matricularon 723.845 unidades.

En el quinto mes del año, los modelos 'superventas' fueron el Vauxhall (Opel) Corsa, con 4.399 unidades; el Ford Puma, con 3.580 unidades; el Ford Kuga, con 3.379 unidades; el Volkswagen Golf, con 2.623 unidades, y el Mini, con 2.538 unidades.

El modelo más vendido en Reino Unido en lo que va de 2022 fue el Vauxhall Corsa, con 17.198 unidades, por delante del Ford Puma, con 15.426 unidades; del Nissan Qashqai, con 13.596 unidades; del Mini, con 13.486 unidades, y del Kia Sportage, con 13.364 unidades.