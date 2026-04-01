Las matriculaciones superan las 300.000 unidades en España en el primer trimestre, un 7,6% más

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España han superado las 300.000 unidades en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 7,6% respecto al mismo período de 2025, según las cifras divulgadas este miércoles por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Solo en marzo, el mercado de nuevos vehículos matriculados ha experimentado un incremento interanual del 11,7%, hasta llegar a las 130.340 unidades comercializadas en el país.

El buen desempeño del primer trimestre obedece al aumento de matriculaciones en los tres canales de ventas, con una subida del 5,6% en el canal de particulares (hasta llegar a 129.540 unidades), del 4,7% en el canal de empresas (hasta 95.086 anotaciones en el trimestre) y del 15,1% en el canal 'rent a car', que completó 75.903 unidades. Por otro lado, el 'renting' matriculó 79.745 turismos, un 16,3% más sobre el mismo trimestre del año pasado.

De nuevo únicamente en marzo, el canal de particulares experimentó un aumento interanual del 17,5%, hasta 51.774 registros; el canal de empresas se elevó un 13,5% frente a marzo de 2025 (hasta 37.647 comercializaciones) y el 'rent a car' llegó a 40.919 matriculaciones (un 3,6% más). Por el lado del 'renting' se matricularon 35.124, un 16,3% sobre marzo del año anterior.

MÁS DE 35.000 HÍBRIDOS ENCHUFABLES EN EL TERCER TRIMESTRE

En cuanto a las ventas por tipos de combustible, en el primer trimestre la cifra de ventas de vehículos híbridos enchufables (PHEV) crecieron un 74,2%, es decir, estuvieron muy cerca de duplicar los datos de hace un año, con 35.740 unidades comercializadas en los tres primeros meses del año.

Igualmente, la electrificación completó un nuevo trimestre positivo, con 27.227 ventas de vehículos 100% eléctricos hasta marzo, lo que se corresponde con un alza del 41,6% en valores interanuales.

Respecto a los turismos electrificados (BEV+PHEV), continúan siendo un segmento clave para el crecimiento de las matriculaciones. Marzo registra un aumento del 62%, con un total de 26.725 unidades y el 20,5% de las ventas totales. En el acumulado del año, se alcanzan las 62.966 unidades, un 58,4% más que el mismo periodo del año anterior, lo que representa el 21% de las ventas, casi 7 puntos porcentuales más que en 2025. La cuota de estos dos tipos de modelos llegó al 20,6% del mercado.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen como la motorización más popular entre los conductores españoles, con una cuota del 47,3% de las ventas del marzo y 61.370 operaciones, un 25% más sobre el año anterior.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja como viene siendo habitual, y en el caso de los de gasolina caen en matriculaciones en marzo un 14,9% interanual, con 32.727 comercializaciones, aunque retienen una cuota de mercado del 25,2% en el tercer mes del año, siguiendo como la segunda motorización más demandada.

El diésel, de su lado, se desploma en marzo de este año un 23,6%, hasta las 4.709 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado de apenas el 3,46%, situándose como la quinta motorización en el mes, por encima de los coches de gas.

Las matriculaciones de vehículos de gas caen un 35,1% en términos interanuales en marzo, hasta las 4.241 unidades, con lo que consiguieron una cuota de mercado del 3,3%.

UN 13% MÁS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS HASTA MARZO

El primer trimestre también fue beneficioso para las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, que alcanzaron en las 48.038 unidades, un alza del 13% respecto al año anterior.

Por tipología, los derivados, furgonetas y 'pickup' subieron un 8,8% interanual hasta situarse en 25.115 unidades. Mientras, los furgones y camiones con chasis ligeros lograron las 22.923 matriculaciones, un ascenso del 18% en valores interanuales.

Solo en marzo, las ventas de vehículos comerciales progresan un 19,9%, hasta las 19.102 unidades en los dos primeros meses del año.

Por otro lado, los vehículos industriales registraron un aumento también del 17,1% interanual, con 8.23 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 1.075 ventas al primer trimestre de 2026, retrocedieron un 2,6%.

En marzo, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses ascienden un 29,6%, con un total de 3.387 unidades, de las cuales 2.965 pertenecen a los vehículos industriales (+33,6%) y 422 a autobuses, autocares y microbuses (un 6,8% más).

UN "BUEN" MOMENTO EN EL MERCADO

El sector automovilístico, con los datos de marzo sobre la mesa, ha celebrado que se vuelve a demostrar "el buen estado" en el que se encuentra el mercado. "Superamos las 130.000 ventas, un registro por encima de las ventas del mismo mes de 2019. Incluso si quitásemos el efecto Dana de las ventas de marzo de 2025, el crecimiento sería aún mayor. Esto nos hace ser optimistas de cara a final de año", ha expresado el director de comunicación de Anfac, Félix García.

Por su parte, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, ha señalado que "la matriculación de vehículos en España sigue dando muestras de fortaleza un mes más", gracias en gran medida al buen comportamiento de las ventas de vehículos electrificados.

Además, ha destacado que no está afectando de momento al mercado es la guerra, aunque sí se está apreciando el incremento en el precio de los carburantes. "Calculamos que, si este contexto se mantiene en los próximos 12 meses, estos vehículos tendrán que asumir un sobrecoste de alrededor de 4.000 millones de euros en repostaje", ha apuntado.

Finalmente, la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha celebrado que se haya dado el mejor mes de marzo de la última década. "Las compras de particulares impulsan el crecimiento del mercado en marzo, coincidiendo con la recuperación de la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos electrificados", ha manifestado.