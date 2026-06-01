Las matriculaciones de vehículos en Francia se mantienen estables en mayo, hasta 154.747 unidades

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos en Francia han experimentado un incremento del 0,96% interanual en el mes de mayo, hasta sumar 154.747 nuevas unidades en el mercado galo, según los datos del Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA, por sus siglas en francés).

En concreto, las ventas de turismos en Francia se situaron en 128.484 unidades, lo que equivale a un aumento del 3,68% respecto a mayo de 2025. Del lado de las ventas de vehículos comerciales, en el quinto mes del año se comercializaron 26.263 unidades (un 10,5% menos).

Renault ha repetido como la marca más vendida en mayo, con 19.823 unidades comercializadas y una cuota de mercado del 15,43% (por debajo ambas cifras de los registros de mayo de 2025). A continuación se ha situado Peugeot, con 15.933 anotaciones y una cuota de mercado superior al 12%.

Mientras, Volkswagen le ha arrebatado el tercer puesto a Citroën, que se ha quedado muy igualada en el ranking mensual, con ambas firmas por encima de los 8.000 registros en mayo de este año y sendas cuotas de mercado en el entorno del 6,5%.

De su lado, algunos de los mayores descensos interanuales se han dado en las marcas Ford, Hyundai o Lexus, mientras que BMW, Fiat o Mercedes-Benz han tenido incrementos de dos dígitos.

CAEN LAS VENTAS HASTA MAYO EN UN 0,74%

En lo que se refiere a los cinco primeros meses del año, las ventas de turismos y vehículos comerciales han descendido un 0,74% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta contabilizar 814.680 unidades comercializadas.

Solo en el mercado de turismos, las ventas han caído un ligero 0,64%, hasta 668.379 unidades. Por su parte, los vehículos comerciales han experimentado una variación negativa del 1,19% interanual respecto a los cinco primeros meses de 2025, hasta 146.301 anotaciones.