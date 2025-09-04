Mazda avanza en la construcción de una planta de baterías de litio en Japón, prevista para noviembre

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mazda ha avanzado este jueves en la construcción de una nueva planta de módulos para celdas cilíndricas de baterías de iones de litio para automóviles, según se anunció en enero de este año, con la firma de un acuerdo con la prefectura de Yamaguchi y la ciudad de Iwakuni, en Japón, donde se operará dicha fábrica.

Según este acuerdo, la construcción comenzará en noviembre de este año, con el objetivo de iniciar operaciones en el año fiscal 2027. La planta contará con una superficie de aproximadamente 190.000 metros cuadrados y una capacidad de producción anual de 10 GWh como máximo.

La planta de Iwakuni desempeñará un papel fundamental como base para la expansión global de productos electrificados. Esta planta ensamblará módulos de celdas cilíndricas de iones de litio para automóviles, procedentes de Panasonic Energy y los integrará en paquetes de baterías.

Mazda promueve la electrificación mediante su enfoque multisoluciones para responder con flexibilidad a la diversificación de las necesidades de los clientes y a las cambiantes normativas ambientales a nivel mundial. Además, la planta busca contribuir al empleo local y al desarrollo económico.

"Mazda se compromete a ofrecer la 'alegría de conducir' y sonrisas a clientes de todo el mundo al incorporar la tecnología y la alta calidad producida en la planta de Iwakuni en sus vehículos eléctricos", ha resaltado la firma.