Mazda España nombra a Óscar Barahona como gerente de cuentas en su servicio de flotas. - MAZDA

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mazda Automóviles España ha incorporado recientemente a Óscar Barahona como Fleet Key Account manager (gerente de cuentas en su servicio de flotas), una nueva figura en la estructura comercial de la compañía.

Esta posición nace con el objetivo de fortalecer el canal B2B, complementando la labor de los fefes de zona de ventas y convirtiéndose en el referente especializado para los concesionarios en todo lo relacionado con la venta a empresas.

Barahona será el encargado de acompañar a la red de Mazda en "la identificación de oportunidades, diseño de planes de acción, seguimiento de resultados y consolidación de relaciones con clientes corporativos, aportando metodología, experiencia y mejores prácticas", especifica la marca.

Con más de 20 años de experiencia en el sector de la automoción, Óscar Barahona ha desarrollado su carrera en concesionarios de marcas premium, especializándose en ventas a empresas. En los últimos ocho años ha ejercido como Key Account Manager en un destacado operador de renting, consolidando una sólida trayectoria en la gestión de clientes corporate.

Con motivo del anuncio, el presidente y consejero delegado de Mazda Automóviles España, Ignacio Beamud, ha querido dar la bienvenida a este fichaje diciendo: "La incorporación de Óscar representa un paso firme en nuestra apuesta por el canal empresas. Su experiencia y visión estratégica serán clave para acompañar a nuestra red de concesionarios en un entorno cada vez más competitivo y especializado", ha concluído.