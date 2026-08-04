Mazda gana 163 millones en su primer trimestre fiscal, tras pérdidas de hace un año, y pese a aranceles

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MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mazda ha logrado un beneficio neto atribuido de 29.630 millones de yenes (163,1 millones de euros) en su primer trimestre del año fiscal 2027 (que abarca de abril a junio de 2026), frente a las pérdidas por importe de 42.104 millones de yenes (231,7 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía.

Los ingresos netos de la compañía nipona crecieron un 16,9% interanual, hasta superar los 1,28 billones de yenes (7.045,1 millones de euros). El volumen de ventas globales fue de 304.000 unidades, un 1% más interanual.

Por su parte, el beneficio operativo del primer trimestre fiscal de 2027 ha sido de 32.836 millones de yenes (180,7 millones de euros), frente a la cifra negativa de 46.115 millones de yenes (253,8 millones de euros) del primer trimestre fiscal de 2026, a pesar del impacto continuo de los aranceles.

BUENAS PREVISIONES PARA EL AÑO POR LAS VENTAS DEL CX-5

Para el conjunto del ejercicio fiscal de 2027, Mazda prevé alcanzar un beneficio neto atribuido de 90.000 millones de yenes (495,4 millones de euros); unas ganancias de 5,5 billones de yenes (30.272,0 millones de euros), lo que supone un 11,8% más que hace un año; y un beneficio operativo de 150.000 millones de yenes (825,6 millones de euros), casi el triple que en el ejercicio anterior.

Se espera que los nuevos Mazda CX-5 y Mazda6e, junto con el Mazda CX-6e, impulsen el crecimiento del volumen a partir del segundo trimestre. "Aspiramos a cumplir la previsión anual mediante el crecimiento del volumen y mejoras en los costes", ha subrayado la compañía.

Las ventas del CX-5 comenzaron en mercados como Europa, Norteamérica y Japón y el despliegue avanza en gran medida según lo previsto. Los pedidos siguen superando las previsiones, alcanzando más de 20.000 unidades en Europa y 10.000 unidades en Japón a finales de junio.

Además, desde julio han comenzado los lanzamientos en Australia y otros mercados y se prevé una aceleración de las ventas en mercados importantes, incluido Estados Unidos, a partir del segundo trimestre, lo que contribuirá al crecimiento del volumen anual.