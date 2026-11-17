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MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mazda amplía la gama de su icónico roadster MX-5 con la llegada del nuevo Yakudo, una edición especial que añade un toque de mayor exclusividad al modelo, combinando elementos de diseño específicos con mejoras enfocadas a la experiencia de conducción.

Disponible exclusivamente sobre la carrocería Soft Top, el nuevo MX-5 Yakudo se sitúa en lo más alto de la gama y destaca por una cuidada selección de detalles que refuerzan su personalidad. Exteriormente incorpora una capota de lona en color gris plateado, llantas Rays de 16 pulgadas en acabado negro brillante y pinzas de freno Brembo en color plata.

En el habitáculo, el uso de Alcantara en el salpicadero y los paneles de las puertas aporta una atmósfera más exclusiva, mientras que los detalles plateados presentes en las salidas de aire, los mandos del climatizador y otros elementos del interior refuerzan la coherencia estética de esta edición especial. El equipamiento se completa con alfombrillas exclusivas para esta versión.

Además de sus elementos diferenciadores de diseño, el MX-5 Yakudo incorpora suspensión Bilstein y barra de refuerzo. Esta edición especial está disponible con el motor e-Skyactiv G 1.5, que entrega 136 CV y 155 Nm de par máximo.

"El nuevo MX-5 Yakudo combina la experiencia de conducción purista característica del MX-5 con una imagen más sofisticada y un equipamiento exclusivo pensado para quienes buscan disfrutar de la conducción al aire libre con un toque adicional de distinción", resume Mazda.