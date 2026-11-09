Archivo - Mazda logra un beneficio de 250 millones al cierre de su primer semestre frente pérdidas de hace un año - MAZDA - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mazda Motor Corporation ha registrado un beneficio neto atribuido de 44.225 millones de yenes (unos 250 millones de euros) durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2027, comprendido entre abril y septiembre de 2026, frente a las pérdidas de 45.284 millones de yenes (unos 256,2 millones de euros) contabilizadas en el mismo periodo del año anterior, según los resultados financieros publicados este lunes por la compañía.

La firma japonesa alcanzó unos ingresos de 2,68 billones de yenes (aproximadamente 15.165 millones de euros), lo que representa un incremento del 20,1% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, cuando facturó 2,23 billones de yenes (unos 12.600 millones de euros).

Por su parte, el beneficio operativo se situó en 59.124 millones de yenes (334,5 millones de euros), frente a las pérdidas operativas de 53.879 millones de yenes (alrededor de 305 millones de euros) registradas entre abril y septiembre de 2025.

La mejora de la rentabilidad operativa, que aumentó en 113.000 millones de yenes (639,3 millones de euros), estuvo impulsada principalmente por el efecto del volumen y la composición de las ventas, según ha manifestado la compañía nipona.

Estos factores compensaron parcialmente el impacto negativo del encarecimiento de las materias primas, la logística y otros costes, que restaron 61.300 millones de yenes (346,8 millones de euros).

LAS VENTAS MUNDIALES CRECEN UN 1,2%

En el apartado comercial, Mazda ha comercializado 617.000 vehículos en todo el mundo durante los seis primeros meses de su ejercicio fiscal, un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando entregó 609.000 unidades.

Por regiones, Norteamérica se mantuvo como su principal mercado, con 312.000 unidades, un 1,7% más, mientras que Europa registró uno de los mayores avances, con 85.000 vehículos vendidos, lo que supone un incremento del 16,1%.

En Japón, su mercado doméstico, las ventas alcanzaron las 72.000 unidades, un 6,1% más, mientras que China registró 34.000 entregas, un 6,3% más.

Por el contrario, el resto de mercados retrocedió un 12,3%, hasta las 113.000 unidades.

MANTIENE SU PREVISIÓN DE INGRESOS Y ESPERA DUPLICAR SU RESULTADO

De cara al conjunto del ejercicio fiscal 2027, que finalizará el 31 de marzo de 2027, Mazda mantiene su previsión de ingresos en 5,5 billones de yenes (aproximadamente unos 31.115 millones de euros), lo que supondría un incremento del 11,8% respecto al ejercicio anterior.

La compañía también conserva sus estimaciones de beneficio operativo, que sitúa en 150.000 millones de yenes (848,5 millones de euros), y de beneficio neto atribuido, que espera elevar hasta los 90.000 millones de yenes (aproximadamente 510 millones de euros), lo que supondría un resultado de más del doble (+156,5%) que en el ejercicio precedente.

También Mazda mantiene su previsión de repartir 55 yenes por acción (0,31 euros por acción) en el conjunto del ejercicio, de los que 25 yenes (0,14 euros) corresponden al dividendo intermedio.

En el apartado comercial, el fabricante japonés espera alcanzar unas ventas mundiales de alrededor de 1,3 millones de vehículos durante todo el ejercicio, un 6,1% más que en el año fiscal anterior, aunque esta estimación supone una reducción de 27.000 unidades respecto a su previsión anterior.