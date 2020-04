El mercado automovilístico mundial caerá más de un 10% este año por el coronavirus, según Euler Hermes

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mercado automovilístico mundial caerá más de un 10% este año debido a la crisis del coronavirus, según se desprende del estudio 'No stone unturned: How Covid-19 is disrupting every industry?' elaborado por la compañía financiera Euler Hermes.

Tras este análisis, la firma asegura que casi ninguna industria mundial se salvará del impacto de esta crisis, lo que le ha hecho revisar a la baja la calificación de riesgo de hasta 126 sectores, la mayor cifra desde que inició la monitorización en 2012.

En concreto, la cuarentena está afectando al sector del automóvil, que ya cayó un 4% en 2019 y se prevé que el hundimiento de la demanda en el mercado mundial alcance este año un 10%, lo que agravaría sus actuales problemas estructurales, debido a su transformación de cara a un transporte menos contaminante.

"El coronavirus es un importante obstáculo adicional para el sector, que ya fue y sigue enfrentándose a la caída de los principales mercados y a la necesidad de una gran inversión en vehículos eléctricos, en coches conectados y en servicios de movilidad", explica el documento.

Así, Euler Hermes ha destacado que en China, donde se originó el virus y que es el mercado automovilístico más grande del mundo, se registró una caída de las ventas del 80% en febrero, después de que en enero también disminuyesen. Así, el 'gigante asiático' encadenaría dos años consecutivos de bajadas.

Una situación similar vivirán Europa y Estados Unidos, después de que el coronavirus se propagase por estas regiones. Uno de los países que tendrá un riesgo más elevado será Reino Unido, según recoge Euler, ya que esta pandemia se une a su salida de la Unión Europea (UE).

Entre otras industrias, el coronavirus también está perjudicando significativamente a las aerolíneas, con caídas de hasta el 40% desde el pasado diciembre en sus ingresos por pasajero y por kilómetro para las principales compañías aéreas, cuyo valor en Bolsa también está hundiéndose, lo que pone en peligro a las más endeudadas y menos rentables.