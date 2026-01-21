El mercado del leasing negoció 7.913,7millones de euros hasta noviembre, un 0,1% más

Rent a car, renting, vehículos de alquiler, leasing - FENEVAL

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las empresas españolas invirtieron mediante leasing 7.913,7 millones de euros para financiar activos mobiliarios e inmobiliarios hasta noviembre de 2025, lo que representó un aumento del 0,1% respecto al año anterior, según la información ofrecida por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

"El mercado del leasing mantiene el crecimiento en número de contratos en lo que va de año, en torno al 5%, pese al impacto puntual de algunas operaciones extraordinarias producidas el año anterior por el momento boyante coyuntural de algún sector concreto. En definitiva, el fondo del mercado del leasing es sólido", ha señalado el presidente de la AELR, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló.

La inversión nueva mediante leasing sobre bienes muebles aumentó el 0,7%, hasta 7.418,6 millones, y la de bienes inmuebles alcanzó 495,1 millones de euros, el 7% menos. Los nuevos contratos de leasing firmados fueron 79.425, el 5,1% más.

Por regiones, en Madrid se firmaron contratos de leasing por 1.525 millones de euros --el 4,1% menos--. En Cataluña, el volumen de negocio llegó a 1.244 millones de euros, con una disminución del 11,1%.

El plazo de duración de los contratos hasta noviembre de este año es de 68,6 meses, inferior a los 70,2 meses comparables con igual periodo del ejercicio precedente. La mora se situó en el 2,8%, ratio inferior al del 3,1% del periodo comparable anterior.