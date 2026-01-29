El mercado de vehículos comerciales de la UE cerró 2025 en caída, a excepción de los autobuses (+7,5%)

Archivo - Parte de la flota de autobuses eléctricos de EMT Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercado de vehículos comerciales de la Unión Europea tuvo un año complicado en 2025, con una caída de las matriculaciones en los mercados de las furgonetas (-8,8%) y los camiones (-6,2%), frente al segmento de los autobuses que aumentó un 7,5% sus matriculaciones respecto a 2024.

"Si bien la proporción general de vehículos eléctricos aumentó, el progreso sigue siendo demasiado lento, ya que la adopción del mercado sigue limitada por condiciones propicias insuficientes. La infraestructura inadecuada, los altos costos de la energía, el costo total de propiedad desfavorable y la inconsistencia de los marcos de políticas siguen frenando el progreso", expone en un comunicado la patronal de fabricantes europea ACEA.

En concreto, las matriculaciones de furgonetas nuevas en la UE cayeron un 8,8% hasta totalizar 1,44 millones de unidades en el pasado año, y los tres mercados más importantes de Europa contribuyeron a esta caída.

Francia registró la caída más pronunciada, con un descenso del 5,6%, seguida de Alemania (-5,4%) e Italia (-5%). En cambio, España experimentó un repunte en las matriculaciones, con un aumento del 11,7%.

Las matriculaciones de camiones nuevos en la UE también se desplomaron un 6,2%, totalizando 307.460 unidades. Esta caída se debió en volumen a una disminución del 5,4% en las matriculaciones de camiones pesados, junto con una disminución del 9,9% en la demanda de camiones medianos.

Todos los mercados principales se contrajeron, con Alemania (-12,2%) experimentando una caída de dos dígitos, seguida de Francia (-9%) y España (-3,6%).

Mientras tanto, las matriculaciones de autobuses nuevos en la UE crecieron un 7,5 % en 2025, alcanzando un total de 38 238 unidades. Entre los principales mercados, el crecimiento estuvo liderado por Alemania (+28%) y Polonia (+16,6%), mientras que Italia (-15,9%) y España (-4%) continuaron registrando descensos.

EL DIESEL SIGUE SIENDO LA REFERENCIA EN LOS VEHÍCULOS COMERCIALES

Empezando por las furgonetas, el diesel sigue siendo la opción preferida para los compradores de furgonetas nuevas en el viejo continente. No obstante, las matriculaciones disminuyeron un 12,8%, hasta lograr 1,16 millones de unidades, lo que se traduce en una cuota de mercado del 80,7% (frente al 84,4% del año anterior).

Los modelos de gasolina disminuyeron un 31,9%, alcanzando una cuota de mercado del 4,4%. Las furgonetas eléctricas ahora alcanzan una cuota de mercado del 11,2%, un aumento respecto al 6,1% del año anterior. Las matriculaciones de furgonetas híbridas aumentaron un 21,4%, a pesar de representar solo el 2,7% del mercado.

Del lado de los camiones, las ventas de modelos diesel representó el 93,2% de los nuevos registros de 2025, a pesar de contemplar una caída del 8% en términos interanual.

Los camiones eléctricos de más de 3,5 toneladas terminaron con una cuota del 4,2% del mercado (unas 12.900 unidades), frente al 2,3 % del año pasado. Los Países Bajos (+205,4 %), a pesar de una fuerte caída del 40,8% en las matriculaciones totales de camiones, junto con Alemania (+39,6 %) y Francia (+30,5 %), fueron los principales impulsores de esta tendencia.

Al término de 2025, el 23,8% de las matriculaciones de autobuses nuevos --unas 9.100 unidades-- fueron de motorización eléctrica. Alemania, el mayor mercado en términos de volumen, experimentó un crecimiento del 106,4%, mientras que Suecia (+262,1%) y Bélgica (+233,5 %) también registraron aumentos notables en el segmento eléctrico.

Las matriculaciones de autobuses híbridos-eléctricos experimentaron una caída de dos dígitos del 24,9%, representando el 7% del mercado (2.675 unidades). Las matriculaciones de autobuses diesel aumentaron un 5,7%, alcanzando ahora una cuota de mercado del 62,1% (23.745 unidades), frente al 63,2% del año pasado.