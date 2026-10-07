Archivo - Mercedes baja sus ventas un 6% en el tercer trimestre, lastrado por China, pese al récord de eléctricos - MERCEDES-BENZ AG – COMMUNICATI - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Group ha comercializado 491.700 turismos y vehículos comerciales en todo el mundo durante el tercer trimestre de 2026, lo que supone un descenso del 6% respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la evolución negativa del mercado chino.

En contrapartida, Mercedes-Benz ha destacado que el comportamiento de sus nuevos modelos eléctricos está compensando parcialmente la debilidad de mercados como China, en un contexto de intensa competencia y transformación de la demanda mundial. Así, la compañía alcanzó un nuevo récord trimestral de ventas de vehículos eléctricos, con un crecimiento del 52% tras registrar 78.100 modelos BEV.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, el grupo alemán ha vendido 1,5 millones de vehículos, igualmente un 6% menos que en el mismo periodo de 2025. En el caso de las ventas de modelos 100% eléctricos, éstos han superado las 191.400 unidades, un 38% más.

Por divisiones, Mercedes-Benz Cars comercializó 407.200 turismos entre julio y septiembre, un 8% menos interanual. Sin China, las ventas de turismos crecieron un 1% en el trimestre, encadenando además el tercer trimestre consecutivo de crecimiento fuera del mercado asiático.

El comportamiento de los eléctricos fue especialmente positivo. Mercedes-Benz Cars entregó 68.400 vehículos eléctricos en el tercer trimestre, un 61% más que un año antes y un 29% más que en el segundo trimestre, alcanzando así el mayor volumen trimestral de eléctricos de batería de su historia.

Los eléctricos representaron ya el 16,8% de las ventas mundiales de turismos de Mercedes-Benz, frente al 9,6% del mismo trimestre de 2025. Si se incluyen también los híbridos enchufables, los vehículos electrificados alcanzaron el 25% de las ventas de la división.

EUROPA CRECE UN 5% Y CHINA CAE UN 31%

Por regiones, Europa sigue siendo uno de los principales motores de crecimiento de Mercedes-Benz Cars, con 168.700 unidades vendidas en el tercer trimestre, un 5% más. Alemania destacó especialmente, con un aumento del 13%, mientras que Reino Unido registró un crecimiento del 7%.

En Europa, las ventas de vehículos 100% eléctricos alcanzaron además un nuevo récord trimestral, con un incremento del 78% interanual. De este modo, casi uno de cada tres turismos de Mercedes-Benz vendidos en la región fue completamente eléctrico. En Norteamérica, la compañía comercializó 83.200 turismos, un 4% más, mientras que en Estados Unidos las ventas crecieron un 6%.

El principal lastre para las cuentas volvió a ser China, donde Mercedes-Benz Cars vendió 86.800 unidades, un 31% menos que en el tercer trimestre de 2025. La compañía atribuye esta evolución al complicado entorno del mercado de turismos y a la elevada competencia. En los nueve primeros meses del año, Mercedes-Benz ha vendido 297.000 turismos en China, un 29% menos interanual.

LOS NUEVOS ELÉCTRICOS IMPULSAN LA DEMANDA

Mercedes-Benz destaca especialmente el comportamiento de su nueva generación de modelos eléctricos. La familia eléctrica del CLA, junto al nuevo GLC, GLB y GLA eléctricos, se encuentra agotada en Europa para lo que queda de 2026, mientras que los pedidos ya se extienden hasta 2027.

La compañía señala que el aumento de la demanda ha llevado a las plantas de Bremen, Rastatt y Kecskemét a trabajar en tres turnos para incrementar la producción.

Entre los modelos eléctricos, el nuevo GLC está teniendo un papel destacado. Sus ventas en el tercer trimestre se multiplicaron por más de tres respecto al segundo trimestre.

LOS SUV REPRESENTAN MÁS DE LA MITAD DE LAS VENTAS

Los SUV continúan concentrando buena parte de la demanda de la marca. En los nueve primeros meses de 2026 representaron el 56% de las ventas de Mercedes-Benz Cars, con el GLC como principal impulsor.

Por segmentos, el área 'Core', que engloba modelos como Clase C, Clase E, CLE, GLC, GLE y sus derivados eléctricos, registró 234.200 unidades en el trimestre, un 6% menos. Sin China, sin embargo, las ventas de este segmento crecieron un 5%.

El segmento de acceso ('Entry') alcanzó las 119.200 unidades, un 4% menos, mientras que el segmento superior ('Top-End') cayó un 21%, hasta 53.900 vehículos, afectado por la evolución del mercado chino y el proceso de renovación de algunos modelos.

LEVE CRECIMIENTO EN MERCEDES-BENZ VANS

Por su parte, Mercedes-Benz Vans registró unas ventas mundiales de 84.400 unidades en el tercer trimestre, un 1% más que un año antes. Fuera de China, el crecimiento fue del 6%.

Las ventas de vehículos comerciales eléctricos también mantuvieron una evolución positiva, con 9.600 unidades, un 12% más interanual. En el acumulado del año, los eVans alcanzaron las 25.800 unidades, un 28% más.