Mercedes-Benz acuerda cambios en su alta dirección, en las divisiones de Diseño, Operaciones y Compras

Mercedes-Benz - MERCEDES-BENZ

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Grupo Mercedes-Benz ha decidido varios nuevos nombramientos dentro de la alta dirección de Mercedes-Benz, entre ellos la designación de Bastian Baudy como jefe de diseño de la firma, con efecto a partir del 1 de febrero de 2026.

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2026, Yanni von Roy-Jiang, actualmente jefe de operaciones de la Cadena de Suministro, asumirá la responsabilidad de Compras y Calidad de Proveedores, sucediendo a Gunnar Güthenke. Hasta febrero de 2026, Gunnar Güthenke y Yanni von Roy-Jiang garantizarán conjuntamente una transición ordenada de la función de Compras y Calidad de Proveedores.

Por su parte, a partir del 1 de abril de 2026, Stefanie Choritz, actualmente jefa de Finanzas y Control de Vehículos de Gama Alta, sucederá a Yanni von Roy-Jiang como jefa de Operaciones de Cadena de Suministro.

En tanto, Torsten Eder, responsable de Sistemas de Propulsión Electrificada, dejará la empresa a petición propia a partir del 1 de mayo de 2026. Le sucederá Jörg Bartels, actualmente presidente y consejero delegado de Beijing Benz Automotive (BBAC). Jens Bühler, actualmente Jefe de Producción de Kecskemét y Mercedes-Benz Manufacturing Hungría, sucederá a Jörg Bartels en el mencionado cargo en BBAC

Finalmente, desde enero de 2026, Rosa Maria Conde Diez, actualmente jefa de Investigación Corporativa, Sostenibilidad y Funciones de Desarrollo de Datos, asumirá la responsabilidad de Carrocería y Seguridad. Sucede a Thomas Hellmuth, quien dejará la empresa a petición propia a finales de diciembre.

Ida Wolf, actualmente jefa de Gabinete y Oficina Corporativa, sucederá a Rosa Maria Conde Diez como Jefa de Investigación Corporativa, Sostenibilidad y Funciones de Investigación Corporativa con efecto a partir del 1 de febrero de 2026.

"Estoy muy satisfecho de trabajar con los altos ejecutivos que ahora asumen nuevas responsabilidades en puestos clave en Mercedes-Benz. Esto afina aún más nuestro enfoque compartido en el valor para el cliente, la excelencia tecnológica y la eficiencia operativa", ha afirmado el presidente del consejo de administración del Grupo Mercedes-Benz, Ola Källenius.