Mercedes-Benz arranca la producción del nuevo vehículo eléctrico VLE en Vitoria

El CEO de Mercedes-Benz Group, Ola Källenius (2d), el Lehendakari Imanol Pradales (3d), y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu (c), en el acto de inicio de producción del nuevo modelo de vehículo eléctrico VLE de Mercedes-Benz - Iñaki Berasaluce - Europa Press

El VLE será el "producto estrella" de la planta alavesa, donde se han invertido 1.000 millones, y pasa a ocupar un "papel central" en el grupo

VITORIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Mercedes-Benz ha iniciado en su planta de Vitoria la producción en serie de su nuevo vehículo 100% eléctrico VLE, que se acabará convirtiendo en el "producto estrella" de la fábrica, tras una inversión de más de 1.000 millones para transformar y adaptar las instalaciones alavesas, que se han convertido en "piedra angular" de la compañía y han pasado a ocupar un "papel central" en su red global.

El acto institucional de arranque de la producción se ha celebrado este viernes en la capital alavesa con la presencia del CEO de Mercedes-Benz Group, Ola Källenius, el director de Mercedes-Benz Vans, Thomas Klein, y el CEO de Mercedes-Benz Vitoria, Bernd Krottmayer, además del Lehendakari, Imanol Pradales, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, entre otros.

El VLE es el primer vehículo basado en la arquitectura de furgonetas Van Architecture, especialmente desarrollada, modular y flexible en cuanto a sistemas de propulsión y los responsables de Mercedes-Benz han subrayado que el inicio de producción en Vitoria es el "comienzo de una nueva era" de Grandes Berlinas (Grand Limousines).

En el futuro, esta arquitectura será la base tecnológica de toda la gama de productos de Mercedes-Benz Vans, tanto en el sector privado como en el comercial y, tras convertirse Vitoria en el primer centro de la red de producción mundial de Mercedes-Benz que fabrica el nuevo VLE en serie, a finales de año se sumará la planta de Fuzhou (China) para producir vehículos específicos para el mercado chino.

Los responsables de Mercedes han afirmado que es un día especial, en el que están orgullosos del inicio de la producción de este nuevo vehículo en esta planta, de la que han resaltado su modernización, su flexibilidad, su carácter referente y su equipo.

El CEO de Mercedes-Benz Group, Ola Källenius, que ha recordado que celebran su 140 aniversario, ha asegurado que la compañía cuenta con una "notable trayectoria" y el "viaje "continúa", empezando ahora "una "nueva era" con este nuevo modelo, que es el primer vehículo que ofrece lo "mejor de los dos mundos, el monovolumen y la limusina".

Källenius ha indicado que, para que haya una familia de vehículos, se necesita una familia de personas que los construyan y "ese lugar es aquí en España, en Vitoria", una planta "digital, eficiente y orientada al futuro".

"El VLE demuestra cómo impulsamos la innovación en Mercedes-Benz: de forma rápida, focalizada y con la máxima ambición de calidad. Hemos desarrollado este vehículo en un plazo de tiempo muy corto gracias a un enfoque de desarrollo digital, a equipos internacionales e interfuncionales consolidados y a la planta de Vitoria", ha agregado.

Ola Källenius ha señalado que la planta alavesa se ha transformado "con rapidez, disciplina y ambición" y ha añadido que ha pasado de ser una "sólida" planta de fabricación a una "piedra angular" del futuro de Mercedes-Benz.

En concreto, ha destacado que representa la producción "moderna, digital y sostenible" y se ha ganado "un papel central en nuestra red global". Según ha indicado, ello ha sido así porque "la gente de aquí abraza el cambio". Por todo ello, ha subrayado que Mercedes-Benz tiene una "gran confianza" en Euskadi y Vitoria es donde la compañía "comienza a construir el futuro de las furgonetas".

TRANSFORMACIÓN

El arranque de la producción en serie del nuevo vehículo eléctrico ha sido posible tras una transformación de la planta de Vitoria, después de acometer una inversión de más de 1.000 millones para avanzar hacia un centro de producción "altamente moderno, sostenible y estratégico" para la próxima generación de furgonetas.

Desde la compañía han subrayado la importancia industrial, estratégica y regional de este centro de producción, convirtiendo la transformación de la planta alavesa "en uno de los proyectos industriales de futuro más significativos de Mercedes-Benz Vans en Europa".

En concreto, la planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz ha rediseñado en los últimos años sus instalaciones, que se han ampliado hasta los 870.000 metros cuadrados. Las importantes inversiones en las nuevas áreas de carrocería, pintura y montaje, así como la modernización de las estructuras logísticas y de TI, permiten ahora una producción "altamente flexible y con múltiples sistemas de propulsión en una sola línea".

Esa transformación integral del centro se ha llevado a cabo mientras se continuaban fabricando los modelos existentes, incluidos la Clase V, la Vito y la eVito.

El director de la planta de Mercedes-Benz de Vitoria-Gasteiz, Bernd Krottmayer, ha mostrado su orgullo por el inicio de la producción en serie que son el "resultado del compromiso diario" de sus empleados. "Ellos han impulsado esta transformación y están convirtiendo a Vitoria-Gasteiz en un centro sólido para el futuro de Mercedes-Benz Vans", ha remarcado el responsable de la fábrica, que ha calificado el día de "histórico".

"PRODUCTO ESTRELLA"

Según han precisado desde la compañía, la idea es mantener la fabricación de la clase V durante unos años pero con el tiempo la nueva furgoneta eléctrica será "el producto estrella" de la planta de Vitoria.

Además del nuevo VLE eléctrico, en el futuro también se producirán aquí otros modelos basados en esta nueva arquitectura pero, desde la compañía, han incidido en que el inicio de la producción en serie del VLE refuerza "la competitividad a largo plazo y la viabilidad futura del centro, y reafirma el compromiso de Mercedes con el País Vasco".

Para acometer este nuevo proyecto, a partir del 13 de julio se introducirá un tercer turno en la planta -donde trabajan 5.000 personas- y, además de personal fijo, también se contará con temporal, dentro de la flexibilidad prevista para atender la demanda de los clientes.

Los responsables de la compañía han señalado que la producción actual en esta planta alavesa, que da trabajo a 1.400 proveedores, es de 150.000 unidades al año, pero se "escalará" en ese volumen para la producción del nuevo vehículo eléctrico VLE, del que no se han dado previsiones de unidades para este año. A juicio de la compañía, el nuevo vehículo, presentado el 10 de marzo en Stuttgart, va a "cambiar las reglas de juego en cuanto a confort de pasajeros y de conducción".

Por su parte, el director de Mercedes-Benz Vans, Thomas Klein, ha apuntado que, tras la inversión acometida, se ha alcanzado un "pico", de manera que, a partir de ahora, las inversiones serán menores y confía en que, al final de la década, hayan "recuperado la inversión".

Klein ha subrayado que el nuevo VLE "es el compañero perfecto para una amplia variedad de usos: desde un vehículo flexible para familias y clientes orientados al ocio hasta servicios de transporte (shuttle) exclusivos".

Gracias a su alta eficiencia, su nueva tecnología de 800 voltios y su carga ultrarrápida, el Mercedes-Benz VLE, que celebró su estreno mundial en marzo, "resulta ideal para una amplia variedad de aplicaciones, estableciendo nuevos estándares con hasta ocho plazas y una autonomía superior a los 700 kilómetros.

"Estoy muy orgulloso de que el centro haya llevado a cabo los exhaustivos preparativos en un plazo de tiempo muy corto. Es una demostración impresionante de la gran competencia y flexibilidad de nuestro equipo", ha afirmado Klein, que ha definido el vehículo como "excepcionalmente emocional" y que ha aprovechado para pedir a Europa que acelere el proyecto Ómnibus del automóvil.

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